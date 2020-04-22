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22 апреля • обновлено в 22:14
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По видеосвязи! Кулеба назвал дату переговоров представителей "нормандской четверки"

1.1т
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Переговоры по видеосвязи глав МИД стран "нормандского формата" предварительно запланированы на 30 апреля.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Президент Украины Владимир Зеленский всегда подчеркивал и подчеркивает, что достижение мира на Донбассе – его приоритет номер один. С момента вступления в должность министра иностранных дел Украины, я выступаю за активизацию диалога министров в нормандском формате.

Я несколько раз поднимал этот вопрос в беседах с немецким коллегой Хайко Маасом. Рад, что ему удалось достичь договоренности с главой МИД России Сергеем Лавровым о проведении такого разговора по видеосвязи на следующей неделе. Она предварительно запланирована на 30 апреля", – рассказал дипломат.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский ранее рассчитывал провести переговоры с Путиным в "нормандском формате" в конце апреля.

9 декабря 2019 года лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Коржункова Татьяна
Коржункова Татьяна
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