"По сценарию Донбасса": в Раде призвали СНБО вмешаться в ситуацию в Одессе

Депутаты Верховной Рады обратились к главе Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову с просьбой инициировать заседание по ситуации в Одессе.

Как написал на своей странице в Facebook нардеп от "Батьківщини" Игорь Луценко, террор против активистов в городе набрал невиданных масштабов.

"Прошу инициировать заседание СНБО по ситуации в Одессе, где террор против активистов набрал давно не виданных масштабов (неоднократные нападения на Виталия Устименко, Сергея Стерненко и др.). Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только вместо Ахметова и Януковича там Галантерник и Труханов", - сказано в сообщении.

facebook.com/igor.lutsenko

facebook.com/igor.lutsenko

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня двое мужчин спортивной внешности нанесли лидеру одесского "Автомайдана" Виталию Устименко ножевое ранение.

Сам активист описал нападавших как профессионалов без эмоций.

Отметим, что поздно вечером 24 мая в Одессе с ножом напали на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора", общественного активиста Сергея Стерненко.

Активист убил одного из нападавших, заявив, что применил самооборону.