УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

"По сценарию Донбасса": в Раде призвали СНБО вмешаться в ситуацию в Одессе

6.2тЧитать новость на украинском

Депутаты Верховной Рады обратились к главе Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову с просьбой инициировать заседание по ситуации в Одессе.

Как написал на своей странице в Facebook нардеп от "Батьківщини" Игорь Луценко, террор против активистов в городе набрал невиданных масштабов.

"Прошу инициировать заседание СНБО по ситуации в Одессе, где террор против активистов набрал давно не виданных масштабов (неоднократные нападения на Виталия Устименко, Сергея Стерненко и др.). Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только вместо Ахметова и Януковича там Галантерник и Труханов", - сказано в сообщении.

Новости
12 лет тюрьмы: появился прогноз по резне со Стерненко

facebook.com/igor.lutsenko

facebook.com/igor.lutsenko

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня двое мужчин спортивной внешности нанесли лидеру одесского "Автомайдана" Виталию Устименко ножевое ранение.

Сам активист описал нападавших как профессионалов без эмоций.

Отметим, что поздно вечером 24 мая в Одессе с ножом напали на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора", общественного активиста Сергея Стерненко.

Активист убил одного из нападавших, заявив, что применил самооборону.

Персоны
Сергей СтерненкоИгорь ЛуценкоОлександр Турчинов
Место
УкраинаОдесса
Объекты
СНБОактивисты
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
6
Смешно
2
Интересно
20
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Белан Елена
Белан Елена
Как далеки эти депутаты от реальности.Одесса целиком проукраинская,вопреки мэру Труханову.Только пусть президент поднимет жирную задницу и даст добро на уголовные дела против нашего мэра(гражданина России и Греции).А кучка истерящих на праздники бабок-дедок поутихнет,когда добрый дядя Гена перестанет проплачивать их представления
Ответить
0
0

Наши блоги