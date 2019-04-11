"Л/ДНР" хотят в Украину? Что стоит за "сенсацией" Медведчука

Группировки "ДНР" и "ЛНР" предварительно согласны вернуться в состав Украины на условиях автономии. Такое сенсационное заявление сделал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, который также является кумом президента России Владимира Путина.

Что это значит, в чем заключается автономия и какие угрозы несет Украине — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Кум Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что в “Л/ДНР” готовы войти в состав Украины на правах автономии. Якобы вопрос уже согласован в Кремле;

Это не первая инициатива Медведчука в контексте украинско-российских отношений. Пользуясь своими связями в Кремле, политик всячески пытается продвигать свою партию в парламент;

Международники предостерегают — за такими предложениями скрывается желание России контролировать принятие стратегических решений Украиной по НАТО и ЕС.

Что предлагает Медведчук

Виктор Медведчук — один из главных переговорщиков по украинскому вопросу со стороны Владимира Путина. Де-факто он попросту ретранслирует основные сообщения из Москвы, которые прямо руководство РФ сказать не может. Ведь по их логике, в Украине происходит внутренний конфликт (гражданская война), а не агрессия со стороны их государства.

Буквально на днях он встречался с президентом России и обсуждал вопрос об освобождении пленных украинских моряков.

Именно поэтому накануне финального голосования на президентских выборах, а также за несколько месяцев до старта парламентской кампании Виктор Медведчук озвучил несколько ключевых позиций по Донбассу.

"Я уверен, если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в том числе и нашим планом концепции, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, — предусмотрены свободная экономическая зона на этих неконтролируемых сегодня территориях и вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью на этих территориях.

И при этом, если это будет сочетаться, а я уверен, что это будет с международной европейской помощью, с помощью той же РФ, о чем неоднократно публично утверждалось, то безусловно, мы сможем через несколько лет выйти из ситуации кризиса на этих территориях", — заявил Медведчук.

Виктор Медведчук

По словам кума президента РФ, главной задачей будет восстановление инфраструктуры, "создание условий жизни этим людям, создание нашего экономического индустриального потенциала где-то в объеме 15-18% от всего экономического потенциала нашей страны".

Стоит отметить, это отнюдь не первое проявление “миротворческой” миссии украинского политика Медведчука. Буквально за неделю до президентских выборов он вместе с кандидатом Юрием Бойко отправился на переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Обсуждали стороны газовые контракты.

Виктор Медведчук и Юрий Бойко

Там Медведчук заявил, что Украина должна сохранить транзит газа путем создания газотранспортного консорциума с Россией. Правда, кроме общих фраз и не совсем выгодных предложений, больше ничего не было. Во многом это логично, ведь с юридической точки зрения Медведчук и Бойко не имеют никаких полномочий проводить подобные переговоры.

Какие риски для Украины

По мнению международника Юлии Осмоловской, такое предложение Медведчука связано с парламентскими выборами, которые запланированы на октябрь 2019 года. Таким образом политик планирует поднять рейтинг своей партии, показав ее как одну из альтернатив действующему курсу.

“Это активизация направлена на то, чтобы показать — есть сила, готовая решать вопросы. Чего только стоит встреча в Москве и гарантии того, что может быть снижена цена на газ. Они ездили в неофициальном статусе, а российская сторона, которая игнорирует официальные контакты, поощряет подобные визиты”, — подчеркнула в беседе с OBOZREVATEL международник.

При этом частично идея автономии для отдельных районов Луганской и Донецкой областей была прописана еще в Минских договоренностях. В пункте 11 документа сказано:

“Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей”.

Но тут проблема уже в формулировках. Это вопрос как технический, так и политический. С одной стороны официальный Киев указывает на включение территорий как часть “децентрализации”, Медведчук же проговаривает это как “автономию”.

“При правильной переговорной стратегии, нужно было бы прояснить сторонам, что они подразумевают под словом “автономия”. Это может быть аналогией к нашему пониманию слова “децентрализация”, — подчеркнула Осмоловская.

При этом в игре вокруг особого статуса Донбасса, автономии и децентрализации есть риски попасть под внешнее управление. Важно четко проработать законодательную границу, чтобы не было внешней зависимости от России.

“Нам хотят “впихнуть” две области под федерализацию страны. Таким образом в России хотят изменить территориальное устройство Украины. Создать у нас нижнюю палату парламента, сенат, который бы имел право вето на любые политические решение”, — пояснил нам международник Василий Лаптийчук.

По его мнению, таким образом откровенно пророссийские представители этих регионов могут прямо влиять на повестку по НАТО и ЕС. Поэтому в этой ситуации важно действовать аккуратно, а заявление Виктора Медведчука расценивать как попытку "прощупать почву" перед выборами в парламент.

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