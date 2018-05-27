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"По примеру СССР": Тука назвал способ уничтожить Россию

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Россию можно уничтожить по примеру СССР - без единого выстрела.

Для этого необходимо усилить санкции в отношении страны-агрессора, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

"Я полагаюсь на повышение давления на Россию, усиление санкций против России, на разрушение экономики России. Больше решительных действий в этом направлении. У нас у всех с вами есть чудесный пример из собственной жизни. Существовала самая крупная империя в мире (СССР. - Ред.), которая была уничтожена таким способом без единого выстрела", - отметил Тука.

Он подчеркнул, что СССР был разрушен "тем самым санкционным способом".

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При этом, по словам замминистра, были и другие факторы, такие как гонка вооружений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее России предрекли проблемы из-за Путина.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеСанкции против России
Персона
Георгий Тука
Место
УкраинаКиев
Объект
санкции
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