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13 июня • обновлено в 16:38
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В деле о взятке в $6 миллионов НАБУ и САП появился след Саакашвили

10.6т
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Руководству НАБУ и САП предлагали взятку в размере $6 млн за закрытие дела о причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который издавался на подконтрольный олигарху-беглецу Сергей Курченко "Реал Банк", и их легализации.

Именно от Курченко получал деньги нынешний председатель Исполнительного совета реформ Михеил Саакашвили, о чем заявил 5 декабря 2017 года с трибуны Верховной Рады тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко.

В декабре 2017 года Генпрокуратура Украины совместно со Службой безопасности обнародовала перехваченные записи, где общаются Саакашвили и Курченко. На них они обсуждают план революции в Украине, а также "спонсорскую помощь" от соратника Виктора Януковича. Записи оказались подлинными (чтобы послушать, доскролльте до конца страницы).

Сергей Курченко и Михеил Саакашвили

Сергей Курченко и Михеил Саакашвили

Байден не причастен

Как заявил на брифинге 13 июня руководитель САП Назар Холодницкий, кандидат в президенты США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в деле экс-министра экологии Николая Злочевского, за закрытие которого руководству НАБУ и САП предлагали взятку в размере $6 млн.

В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник подчеркнул, что дело о попытке дачи взятки на имеет политического подтекста, и не нужно делать вокруг него политических спекуляций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • НАБУ 12 июня задержало несколько человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, при передаче взятки в размере $6 млн.

  • По информации журналиста Юрия Бутусова, среди задержанных также директор по правовым вопросам компании Злочевского Burisma Андрей Кича.

  • Руководители НАБУ и САП сообщили, что проверяется причастность к преступлению работников Офиса генпрокурора.

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Персоны
Михеил Саакашвили Сергей Курченко Артем Сытник Назар Холодницкий
Место
Украина
Теги
взятка Национальное антикоррупционное бюро Украины Специализированная антикоррупционная прокуратура
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