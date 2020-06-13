В деле о взятке в $6 миллионов НАБУ и САП появился след Саакашвили

Руководству НАБУ и САП предлагали взятку в размере $6 млн за закрытие дела о причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который издавался на подконтрольный олигарху-беглецу Сергей Курченко "Реал Банк", и их легализации.

Именно от Курченко получал деньги нынешний председатель Исполнительного совета реформ Михеил Саакашвили, о чем заявил 5 декабря 2017 года с трибуны Верховной Рады тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко.

В декабре 2017 года Генпрокуратура Украины совместно со Службой безопасности обнародовала перехваченные записи, где общаются Саакашвили и Курченко. На них они обсуждают план революции в Украине, а также "спонсорскую помощь" от соратника Виктора Януковича. Записи оказались подлинными (чтобы послушать, доскролльте до конца страницы).

Сергей Курченко и Михеил Саакашвили

Байден не причастен

Как заявил на брифинге 13 июня руководитель САП Назар Холодницкий, кандидат в президенты США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в деле экс-министра экологии Николая Злочевского, за закрытие которого руководству НАБУ и САП предлагали взятку в размере $6 млн.

В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник подчеркнул, что дело о попытке дачи взятки на имеет политического подтекста, и не нужно делать вокруг него политических спекуляций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

НАБУ 12 июня задержало несколько человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, при передаче взятки в размере $6 млн.

По информации журналиста Юрия Бутусова, среди задержанных также директор по правовым вопросам компании Злочевского Burisma Андрей Кича.

Руководители НАБУ и САП сообщили, что проверяется причастность к преступлению работников Офиса генпрокурора.

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