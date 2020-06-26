По $10 тысяч на "лабутены": Черновол рассказала, какие премии дают следователям и прокурорам в "делах Порошенко"

Следователи и прокуроры, которые работают в делах против пятого президента Украины Петра Порошенко, получают высокие премиальные.

Об этом в Facebook написала общественная активистка, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол. Она обратила внимание на то, что премиальные выплаты, которые достигают 200 тысяч грн, получают следователи ГБР и прокуроры как раз тогда, когда активизируются силовые действия против Порошенко.

"На лабутены", – съязвила Черновол, проводя параллели с известным делом "о картинах" и штурмом Музея Ивана Гончара.

"Следователям по делам Порошенко выдали по 10 тысяч баксов на лабутены. Блогер Андрей Луганский обнародовал информацию о немалых зарплатах и большом количестве следователей и прокуроров, клепающих весь это мусор, который называется делами Порошенко. Я обратила внимание на еще одну деталь – единовременные выплаты из зарплатного фонда ГБР и ГПУ, постигших львиную долю этих следователей и прокуроров в последнем полугодии", – отметила она.

По словам Черновол, фактически за государственный счет следователям и прокурорам дают взятки, чтобы они не убегали с дел Порошенко и производили хлам, который они называют "подозрениями", а соцсети – ремиксами на "...водил меня Серега на выставку Ван Гога".

"Причем "на лабутены" следователи получат немалые суммы. Например, согласно декларации одного из следователей по делам Порошенко, он 6 апреля получил 194 тысяч грн плюс к зарплате за март, которая у него была равна 61 тысяче грн", – написала экс-нардеп.

Она также отметила, что в этот же день другой следователь получил 219 тысяч грн плюс к зарплате за март в 57 тысяч грн, а еще два сотрудника ГБР получили дополнительно заработную плату, каждый более чем 200 тысяч грн.

"Интересно, что в этот же день генпрокурор Венедиктова возбудила очередное дело против Порошенко о назначении судей и передала на расследование в ГБР. Дело было инициировано Портновым", – подчеркнула Черновол.

По ее информации, еще более десяти следователей по делам Порошенко получили "на лабутены" по $5 тысяч.

"Примерно такая же картина наблюдается и у прокуроров по делам Порошенко. В частности, 31 января 2020 года, когда было очередное обострение в болезненном преследовании Порошенко (он, в частности, был вызван на допрос в ГБР), целый ряд прокуроров по его делам получила на лабутены по 5-6 тысяч баксов", – утверждает экс-депутат.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Напомним, ранее известный блогер и волонтер Андрей Луганский проанализировал декларации о доходах следователей и прокуроров, которые задействованы в расследовании производств, возбужденных против Петра Порошенко, и подсчитал, что за год прокуроры и следователи ГБР получили только в виде зарплаты почти 60 млн грн налогоплательщиков – без учета премиальных.