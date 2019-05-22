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"Плохой знак!" Парубий придумал ответ Зеленскому на роспуск Рады

27.3тЧитать материал на украинском

Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжаловано в Конституционном суде Украины.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на странице в Facebook. Он ответил положительно на вопрос о том, "будет ли обжаловано это нарушение в КС".

"Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", — написал он.

"Плохой знак!" Парубий придумал ответ Зеленскому на роспуск Рады

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"Плохой знак!" Парубий придумал ответ Зеленскому на роспуск Рады
"Плохой знак!" Парубий придумал ответ Зеленскому на роспуск Рады

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Андрей ПарубийВладимир Зеленский
Место
Украина
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Парубий и Ляшко - единственные смелые и ответственные депутаты в Верховной Раде Украины, понимающие, что если Законодательная Власть Украины не даст сейчас в рыло зарвавшемуся дебильному клоуну-президенту Зеленскому, то завтра в Верховной Раде, Правительстве, Генпрокуратуре, Генштабе, Минобороне, СБУ, в аппарате президента, а также Главами регионов - будут сидеть Путинские пророссийские тайные агенты Кремля, маскирующиеся под "слуг народа" и тогда пойдет плясать Украина под дудку Путина.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Повернення в країну Портнова, аплодуючі риги на кенгурації, голова АП люстрований чиновник Януковича, наміри провести референдум про капітуляцію - все це погані знаки. Все це ознака того, що під маскою естрадного артиста до влади в Україні прийшли кремлівські сили.
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Журба Валентина
Журба Валентина
В нашем КС? Напугал ежика голой жо..
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