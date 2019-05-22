"Плохой знак!" Парубий придумал ответ Зеленскому на роспуск Рады

Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжаловано в Конституционном суде Украины.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на странице в Facebook. Он ответил положительно на вопрос о том, "будет ли обжаловано это нарушение в КС".

"Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

21 мая Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Верховной Рады.

Обсуждались две даты следующих выборов: 21 и 28 июля.

Вскоре Зеленский подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы в Раду на 21 июля.

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