"Плохой знак!" Парубий придумал ответ Зеленскому на роспуск Рады

Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжаловано в Конституционном суде Украины.
Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на странице в Facebook. Он ответил положительно на вопрос о том, "будет ли обжаловано это нарушение в КС".
"Грустно и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", — написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.
21 мая Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Верховной Рады.
Обсуждались две даты следующих выборов: 21 и 28 июля.
Вскоре Зеленский подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы в Раду на 21 июля.
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