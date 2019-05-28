"Плохое начало": Парубий резко ответил на призыв Зеленского к Раде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о неэффективности парламента, заявив, что депутаты продолжат плановую работу над законопроектами.

"Верховная Рада как не реагировала, так и не будет реагировать на эти пасквили. Мы будем работать по нашему законодательному плану, который у нас был", – цитирует спикера Рады "Интерфакс-Украина".

Также Парубий добавил, что Рада будет работать, "независимо от изменения фамилии еще одного субъекта законодательной инициативы".

Политик подчеркнул, что ему "грустно и тревожно" от заявления президента, который, как считает он, "никак не может почувствовать ответственность".

"Он уже не роль играет, а он президент большой европейской страны, и такое намерение уничтожать институты власти… мне кажется безответственным… Это плохое начало, которое будет иметь очень опасные последствия", – сказал Парубий.

По мнению председателя парламента, Зеленскому необходимо время, "чтобы осознать, где он находится и кем является".

Андрей Парубий и Владимир Зеленский Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

21 мая он провел встречу с главами парламентских фракций, на которой обсудил проведение досрочных выборов в Раду.

В этот же день президент подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля .

Также он поручил нардепам рассмотреть его законопроект с изменениями в избирательный процесс, который отменял мажоритарную составляющую и совершал переход к пропорциональной системе по закрытым спискам, понижал проходной барьер с 5% до 3.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов.

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