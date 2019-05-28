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"Плохое начало": Парубий резко ответил на призыв Зеленского к Раде

3.1тЧитать материал на украинском

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о неэффективности парламента, заявив, что депутаты продолжат плановую работу над законопроектами.

"Верховная Рада как не реагировала, так и не будет реагировать на эти пасквили. Мы будем работать по нашему законодательному плану, который у нас был", – цитирует спикера Рады "Интерфакс-Украина".

Также Парубий добавил, что Рада будет работать, "независимо от изменения фамилии еще одного субъекта законодательной инициативы".

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Политик подчеркнул, что ему "грустно и тревожно" от заявления президента, который, как считает он, "никак не может почувствовать ответственность".

"Он уже не роль играет, а он президент большой европейской страны, и такое намерение уничтожать институты власти… мне кажется безответственным… Это плохое начало, которое будет иметь очень опасные последствия", – сказал Парубий.

По мнению председателя парламента, Зеленскому необходимо время, "чтобы осознать, где он находится и кем является".

Андрей Парубий и Владимир Зеленский

Андрей Парубий и Владимир Зеленский

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

  • 21 мая он провел встречу с главами парламентских фракций, на которой обсудил проведение досрочных выборов в Раду.

  • В этот же день президент подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

  • Также он поручил нардепам рассмотреть его законопроект с изменениями в избирательный процесс, который отменял мажоритарную составляющую и совершал переход к пропорциональной системе по закрытым спискам, понижал проходной барьер с 5% до 3.

  • 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Андрей ПарубийВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украиныполитика
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Medvedev Vladimir
Medvedev Vladimir
Ты подумай не о плохом начале а о плохом конце. РРРРРР
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Medvedev Vladimir
Medvedev Vladimir
А ты карррртаваый приспособленец ещё довыебыааешся люди тебя не забудут.РРРРРР.
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Юсупова Ирина
Юсупова Ирина
Моя 6лaгoдapнoсть тому, кто покaзал мнe этoт чyдо-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁lbbt9k Прoстo пройдя oпpoc полyчила пoчти полугодовую заpплaту)) Пользyйтeсь, пoка eсть вoзможноcть=)
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