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"Плохо кончишь!" Ляшко пожаловался на "злой взгляд" Зеленского

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пожаловался на "злой взгляд" президента Владимира Зеленского в день его инаугурации 20 мая.

Как передает УП, об этом в среду, 22 мая, Ляшко заявил с трибуны Верховной Рады, обвинив новоизбранного главу государства в "узурпации власти".

"Я хочу сказать украинцам фразу, которую я сказал Зеленскому, когда он шел после инаугурации, и вся страна, весь мир это увидел. Его реакцию и его злой взгляд на меня. Знаете, почему? Потому что я ему сказал: Владимир, плохо начал, - плохо кончишь!" - рассказал Ляшко.

Зеленский и Ляшко в Раде

Зеленский и Ляшко в Раде

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До этого Ляшко раскритиковал Зеленского за решение распустить Верховную раду и назначить досрочные парламентские выборы. Из-за этого радикал сравнил президента с Виктором Януковичем.

Зеленский и Ляшко в Раде

Зеленский и Ляшко в Раде

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, первый конфликт между Ляшко и Зеленским произошел еще в день инаугурации, когда нардеп перебил президента во время его выступления и словах о жителях Донбасса и Крыма.

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Персоны
Олег ЛяшкоВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Тег
Верховная Рада Украины
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Борисс Робот
Борисс Робот
злой взгляд... а глаза добрые добрые...
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