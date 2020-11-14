Интересно, как долго еще продлится клоунада с "дипломатической миссией" и "мирными инициативами" бывшего секретаря ЦК КПУ по идеологии и отца-основателя украинской постсоветской коррупции товарища Кравчука?

Вот очередной плевок нам всем в рожи в его исполнении:

Здесь прекрасно все - и вынесеный в заголовок тезис об "отсутствии претензий", но мне то значительно лучше другая цитата отсюда же: "в интересах народов, живущих на неподконтрольных Украины территориях"

Это какие же такие народы обнаружил на карте Украины бывший создатель российской "автономии" в Крыму? Неужели же "денерский народ" и "ленерский народ"? И именно с этими "народами" мы оказывается воюем? ..