Плевать на фальсификации: "подельник" скандального мэра сделал громкое заявление

Решение ЦИК и суда не сможет изменить результат внеочередных выборов в Верховную Раду по округу №80, даже фальсифицированный.

Так считает заместитель Мелитопольского городского головы Сергея Манька Иван Федоров. По словам Федорова, зафиксированные по ИО №80 (г.Мелитополь с пригородом) и показанные в телеэфире массовые нарушения избирательного законодательства на выборах в Раду никак не повлияют на результат мелитопольских гонки.

По мнению Ивана Федорова, которое он выразил в комментарии OBOZREVATEL, изменить победителя выборов не может ни одно решение суда или ЦИК.

Сергей Мiнько, Иван Федоров

Напомним, в избирательном округе №80 было обнаружено несколько резонансных нарушений избирательного законодательства. В частности, члены комиссии №203755, расположенной в УВК №16, подписали протоколы еще до подсчета голосов и объявления результатов волеизъявления, а в участковых избирательных комиссиях №№230292, 230293 зафиксированы на видео так называемые "карусели".

Также стало известно, что на округе №80 сельские головы агитировали за пропрезидентскую партию и против оппозиционного кандидата.

Открыты уголовные производства, а Мелитопольская местная прокуратура уже заявила, что фальсификаторам выборов в Раду грозит до 10 лет тюрьмы.

Согласно решению ОИК на выборах в ВР по избирательному округу №80 победил действующий городской гола Мелитополя Сергей Минько. Его разрыв с ближайшим соперником составил около 2400 голосов. Количество избирателей на участках избирательного округа, где были зафиксированы фальсификации, – более шести тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, деятельность городского головы Мелитополя Сергея Минько в течение пяти лет нанесла колоссальный ущерб бюджету и интересам города. Депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ГБР и НАБУ.

В заявлении говорится о неправомерных и преступных действиях Сергея Минько ради завладения бюджетными средствами в период с 2015 по 2019 год. К заявлению депутаты приложили многочисленные судебные решения, большинство которых мэр просто не выполняет.

Заявление депутатов

В тексте документа депутаты перечислили массу фактов. Здесь незаконные увольнения и назначения; невыполнение решений судов; дерибан коммунальной собственности; принятия решений, нарушающих Конституцию Украины и противоречат интересам жителей Мелитополя и многое другое.

Также скандальный мэр Минько участвовал в пророссийских митингах в Мелитополе. Под флагом страны-агрессора он призвал жителей города к проведению сепаратистского референдума и обещал добиться торговли с Таможенным союзом.

Отметим, что заместителя городского головы Ивана Федорова также подозревают в "дерибане" с Минько (подробнее – в следующих публикациях).

В Мелитополе деятельность Минько и Федорова давно считают ОПГ gorod-m.zp.ua

Пользуясь своей безнаказанностью, "подельники" решили идти дальше: Минько, как мы знаем, в Раду, а Федоров уже прошел конкурс на должность руководителя Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. По информации источников OBOZREVATEL, он уже незаконно занимает кабинет в киевской администрации.

(Далее будет ...)

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