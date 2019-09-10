Пленные вернулись домой: у Зеленского дали важное обещание

Для четырех политзаключенных, которых освободили в рамках обмена между Украиной и Россией, купят жилье в Киеве.
Как рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова,
речь идет об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Владимире Балухе и Артуре Панове, передает "Громадське ТБ".
"Мы сейчас работаем с Офисом президента относительно приобретения квартир Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру. Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента", – сообщила она.
Возвращение украинских пленных из Москвы
"Страна"
Денисова пояснила, что бывшие узники Кремля не могут возвращаться в Крым или на Донбасс.
О конкретных сроках пока неизвестно, но, по словам омбудсмена, это случится в ближайшее время.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с борта самолета, которым освобожденных украинских моряков и других политзаключенных доставили в аэропорт "Борисполь" 7 сентября.
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