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10 сентября • обновлено в 06:25
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Пленные вернулись домой: у Зеленского дали важное обещание

1.1т Читать материал на украинском

Для четырех политзаключенных, которых освободили в рамках обмена между Украиной и Россией, купят жилье в Киеве.

Как рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова,

речь идет об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Владимире Балухе и Артуре Панове, передает "Громадське ТБ".

"Мы сейчас работаем с Офисом президента относительно приобретения квартир Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру. Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента", – сообщила она.

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Возвращение украинских пленных из Москвы

Возвращение украинских пленных из Москвы

"Страна"

Денисова пояснила, что бывшие узники Кремля не могут возвращаться в Крым или на Донбасс.

О конкретных сроках пока неизвестно, но, по словам омбудсмена, это случится в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с борта самолета, которым освобожденных украинских моряков и других политзаключенных доставили в аэропорт "Борисполь" 7 сентября.

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Персоны
Владимир Зеленский Людмила Денисова
Место
Украина
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