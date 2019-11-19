Пленные, миротворцы, особый статус: всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" предложит свой план по Донбассу.

Как сообщается в телеграм-канале "Легитимный" со ссылкой на источник в Офисе президента, формула Зеленского входит в рамки Минских соглашений, однако последовательность пунктов будет изменена. Также он хочет прописать четкие хронологические рамки выполнения всех шагов.

По информации источника, в Париже будут работать над следующим блоком миссий:

Обмен пленными

Снятие экономической блокады с "Л/ДНР" и возвращение предприятий под украинскую юрисдикцию

Новый закон про особый статус Донбасса

Разведения вооружения, контроль границ, миротворцы

"Выборы на оккупированном Донбассе будут обсуждать в общей концепции, но до решения этого вопроса ещё очень далеко, сначала надо решить вопрос с разведением вооружения, а также контролем границ (скорее всего миротворцы будут посередине или полицейская миссия ОБСЕ).

Конечно, будут обсуждать вопрос про амнистию. Скорее всего, будет торг о самой концепции, кто попадет под амнистию, а кто нет", – отмечает "Легитимный".

Если стороны договорятся, то следующая "нормандская встреча" может состояться уже весной 2020 года.

Приближенный к помощнику российского президента политолог Алексей Чеснаков подтвердил, что советники лидеров "нормандского формата" согласовали итоговый документ будущего саммита. По его словам, Россию полностью устраивает этот план.

Зеленский и Путин

Как писал OBOZREVATEL, 9 декабря Зеленский намерен встретиться с Путиным в рамках "нормандского формата" в Париже. Президент Украины считает, что решить вопрос войны на Донбассе возможно лишь при прямых переговорах с главой страны-агрессора.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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