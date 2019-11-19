Главная Новости
21 ноября • обновлено в 21:03
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Пленные, миротворцы, особый статус: всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу

9.9т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" предложит свой план по Донбассу.

Как сообщается в телеграм-канале "Легитимный" со ссылкой на источник в Офисе президента, формула Зеленского входит в рамки Минских соглашений, однако последовательность пунктов будет изменена. Также он хочет прописать четкие хронологические рамки выполнения всех шагов.

По информации источника, в Париже будут работать над следующим блоком миссий:

  • Обмен пленными

  • Снятие экономической блокады с "Л/ДНР" и возвращение предприятий под украинскую юрисдикцию

  • Новый закон про особый статус Донбасса

  • Разведения вооружения, контроль границ, миротворцы

Новости
"Есть вариант №2": Пристайко раскрыл план "Б" по Донбассу

"Выборы на оккупированном Донбассе будут обсуждать в общей концепции, но до решения этого вопроса ещё очень далеко, сначала надо решить вопрос с разведением вооружения, а также контролем границ (скорее всего миротворцы будут посередине или полицейская миссия ОБСЕ).

Конечно, будут обсуждать вопрос про амнистию. Скорее всего, будет торг о самой концепции, кто попадет под амнистию, а кто нет", – отмечает "Легитимный".

Если стороны договорятся, то следующая "нормандская встреча" может состояться уже весной 2020 года.

Приближенный к помощнику российского президента политолог Алексей Чеснаков подтвердил, что советники лидеров "нормандского формата" согласовали итоговый документ будущего саммита. По его словам, Россию полностью устраивает этот план.

Пленные, миротворцы, особый статус: всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу
Пленные, миротворцы, особый статус: всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу
Пленные, миротворцы, особый статус: всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как писал OBOZREVATEL, 9 декабря Зеленский намерен встретиться с Путиным в рамках "нормандского формата" в Париже. Президент Украины считает, что решить вопрос войны на Донбассе возможно лишь при прямых переговорах с главой страны-агрессора.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Место
Украина
Тег
нормандский формат
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
89
15
Смешно
7
Интересно
24
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Які переговори блазня з дешевого цирку95 з КГБешним виродком, .після переговорів ми побачимо відтраханого блазня але блазню насрати, за 2 години воно буде в ТельАвіві
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Santi Amonito
Santi Amonito
зелЁнский "хочет"..... - это что новый зе-жарт? Вот ху*ло "хочет" - так зе-сранец ковыляет на всех полусогнутых к этому черту лысому. Ему бы только "пофоткаться" на фоне этого ху*ла таежного - вот вся его хотелка. Всё идет к тому, что эта "общая концепция" для зе-торчка закончится продолжением его "карьеры", но уже на корпоративах и в ближайшем будущем - это в лучшем случае.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ємець Олександр
Ємець Олександр
Дозволю собі поправити: не розведення озброєння, а виведення російських військ з території України. А так, судячи з перелічених пунктів, не бачити нам кінця війни ще довго.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги