О записях переговоров вице-президента Байдена, госсекретаря Кэрри и президента Украины Петра Порошенко

"Я до конца не осознавал, насколько принципиальны вопросы, которые определяли политический и экономический векторы развития страны. Не стоит забывать, что за всю историю страны у них не было опыта достижения компромисса. С незапамятных времен политика вершилась просто – убивай или убьют тебя. Меня переполняло раздражение, когда я слушал лицемерные и откровенно глупые рассуждения американских сенаторов, которые чего-то там требовали от местных законодателей, а сами не могли даже согласовать мелкие ассигнования, не говоря уже о столь критичных для существования государства вопросах, как дефицит бюджета, социальное обеспечение и реформа здравоохранения. Сколько раз мне хотелось вскочить с кресла за столом для свидетелей и крикнуть: "Парни, вы тут две сотни лет заседаете и до сих пор не в состоянии быстро принять рутинные законы! Что же вы накидываетесь на бедных иракцев, которые только освободились от четырехтысячелетней диктатуры?" Процедурная дисциплина вынуждала меня помалкивать, но к концу очередного заседания я был готов рвать и метать".

Роберт Гейтс, экс-министр обороны США о слушаниях в Конгрессе, где обсуждался вопрос помощи США для проведения демократических реформ в Ираке, фрагменты из книги "Мемуары министра войны". Это первое, что мне пришло в голову, когда я прочел записи разговоров.

Я глубоко уважаю и поддерживаю нашего главного союзника - США, но записи разговоров показывают наглядно, на каком примитивном уровне строится американская политика в Украине. Выброс записей, конечно, это попытка под выборы в США разжечь еще один скандальчик вокруг демократов. Но для меня интересно, что впервые показана повестка, заданная вашингтонскими громовержцами.

Американцы требуют назначить на должности, которые не существуют, людей, деловых качеств которых они не знают, в надежде достичь результатов, которых они не в состоянии спрогнозировать. Наглядно слышно, что Вашингтон не имеет реалистичной стратегии сотрудничества и реформ в Украине. Налицо мессианство, лишенное прагматичного расчета, и готовность угрохать миллиард долларов налогоплательщиков ради кадровых перестановок, смысл которых вице-президент вряд ли смог бы внятно объяснить в конгрессе.

Увы, американская политика в странах третьего мира бывает неэффективной, судя по мемуарам Роберта Гейтса о войне в Ираке, реформы все-таки зависят от местного правящего класса. Гейтс немало места уделил объективной критике политики США, которые диктуют развивающимся странам проекты реформ, плохо сочетающихся с реальным уровнем развития общества. Это тем более удивительно, что в посольстве США есть целый ряд сотрудников, которые вполне адекватны в своих оценках. Может быть, прежде чем ассигновать миллиард ради смены генпрокурора, стоило бы немного вложить для того, чтобы лучше понять общество, которому вы помогаете реформироваться? Без грамотного анализа такого рода переговоры напоминают персонажей "Трудно быть Богом". Одними деньгами и личной волей, без анализа и без системы, изменить общество и государство в Украине невозможно.