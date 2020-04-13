"Пленки Ермака": всплыла скандальная запись о "договорняках" по наградному оружию

В сеть попал очередной фрагмент скандальных "пленок Ермака". На нем фигуранты обсуждают возможность получения наградного оружия.

Кроме того, Сергей Шумский, экс-соратник брата нынешнего главы ОПУ Дениса Ермака, рассказывает о своем впечатлении от бывшего нардепа Сергея Пашинского. Запись обнародовал Telegram-канал "д’Ермак" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как утверждают журналисты, съемка была осуществлена летом 2019 года. На ней собеседники обсуждали свои планы о получении наградного оружия к зиме.

Ниже приводим расшифровку разговора фигурантов "пленок Ермака".

"Пленки Ермака"

– Приедет, в октябре уже ротация заканчивается, паренек. Можно будет его под всякие дела подписывать – арестовать кого-то, коррупционера поймать.

– Что мы делаем с Диким?

– С кем еще раз? Я не понял.

– Поговорим.

– Сейчас выйдешь, хай отправляет. Он дружит, доброе утро говорят.

– Прекрасно.

– Я думаю, что к Новому году будем с наградными.

– Я еще один попрошу.

– Два же нельзя.

– Кто тебе сказал?

– Сколько можно?

– Очень много. Пулеметы, автоматы. У меня штук семь-восемь.

– Наградные все?

– Наградные. У отца на телевизоре кума работает чья-то, у нее два пистолета. Зачем ей?

– Там и этот отличился товарищ, который пострелять любил (Сергей Пашинский. – Ред.).

– А, я помню.

– Такой же вроде и внутри.

– Нет, вроде дело вернули на досмотр. Аннулировали расследования.

– Пашинский.

– И сынка своего засунул в этот оборонэкспорт.

– Терпеть не могу этого урода.

– Ты с ним не общался никогда?

– Никогда.

– Знаешь, такой: ты смотришь на него, особенно вживую, и видишь – мразь. Мразь к*нченая.

– Во всем, наверное, да, видно?

– Да. В поведении, в разговоре, в мимике. Знаешь, вот мразенышь.

– На той волне (Евромайдана. – Ред.) тогда много таких товарищей повылезало.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети появилась запись разговора кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака".

В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.

Напомним, также фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.

Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку. Речь шла о "проплате" Луцкого.

Скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

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