"Пленки Деркача": Ермак раскритиковал зачинщика скандала
Запись разговоров в Офисе президента Украины является ненормальной ситуацией и должна расследоваться правоохранителями.
Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал глава ОПУ Андрей Ермак, комментируя скандал с "пленками Деркача".
"Мы не занимаемся конспирологией. По данному факту в ГБР было зарегистрировано производство, поскольку это ненормальная ситуация, когда главу государства кто-то записывает, и потом эти пленки где-то оказываются", – отметил он.
Ермак добавил, что правоохранители должны выяснить происхождение этих пленок.
"Поэтому сегодня нас интересуют два вопроса: каким образом эти записи появились, и каким образом стали достоянием общественности", – пояснил глава ОПУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал материалы, которые якобы получил от журналистов-расследователей. Файлы с якобы разговором Порошенко и Байдена датированы 2015-2016 годами.
Однако в партии "Европейская солидарность" заявили, что "пленки" не имеют под собой никаких оснований, но в них заинтересована Россия.
По мнению нардепов, эти аудиофрагменты созданы для дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию.
В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена также отреагировали на "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными".
Источники OBOZREVATEL в спецслужбах рассказали, что так называемые "пленки Деркача" о разговоре между Порошенко и Байденом могли быть слиты работниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ).