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"Пленки Деркача": Ермак раскритиковал зачинщика скандала

Тимур Григоренко
Тимур Григоренко
Политика
1,5 т.
'Пленки Деркача': Ермак раскритиковал зачинщика скандала

Андрей Ермак

Запись разговоров в Офисе президента Украины является ненормальной ситуацией и должна расследоваться правоохранителями.

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал глава ОПУ Андрей Ермак, комментируя скандал с "пленками Деркача".

"Мы не занимаемся конспирологией. По данному факту в ГБР было зарегистрировано производство, поскольку это ненормальная ситуация, когда главу государства кто-то записывает, и потом эти пленки где-то оказываются", – отметил он.

Ермак добавил, что правоохранители должны выяснить происхождение этих пленок.

"Поэтому сегодня нас интересуют два вопроса: каким образом эти записи появились, и каким образом стали достоянием общественности", – пояснил глава ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал материалы, которые якобы получил от журналистов-расследователей. Файлы с якобы разговором Порошенко и Байдена датированы 2015-2016 годами.

  • Однако в партии "Европейская солидарность" заявили, что "пленки" не имеют под собой никаких оснований, но в них заинтересована Россия.

  • По мнению нардепов, эти аудиофрагменты созданы для дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию.

  • В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена также отреагировали на "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными".

  • Источники OBOZREVATEL в спецслужбах рассказали, что так называемые "пленки Деркача" о разговоре между Порошенко и Байденом могли быть слиты работниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

УкраинаОфис президента Андрей ДеркачАндрей Ермак
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  1. /Политика