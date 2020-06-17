'Пленки Деркача': Ермак раскритиковал зачинщика скандала

Запись разговоров в Офисе президента Украины является ненормальной ситуацией и должна расследоваться правоохранителями.

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал глава ОПУ Андрей Ермак, комментируя скандал с "пленками Деркача".

"Мы не занимаемся конспирологией. По данному факту в ГБР было зарегистрировано производство, поскольку это ненормальная ситуация, когда главу государства кто-то записывает, и потом эти пленки где-то оказываются", – отметил он.

Ермак добавил, что правоохранители должны выяснить происхождение этих пленок.

"Поэтому сегодня нас интересуют два вопроса: каким образом эти записи появились, и каким образом стали достоянием общественности", – пояснил глава ОПУ.

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