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13 ноября • обновлено в 15:29
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"Платят в трех ставках": "слуги народа" снова угодили в скандал с зарплатами в конвертах

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Народным депутатам от президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде снова якобы заплатили зарплаты в конвертах.

Об этом в своем Телеграм-канале рассказала журналистка Светлана Крюкова. Он отметила, что деньги выплачивали поэтапно, в течение двух последних недель.

"А тем временем кураторы "зеленых кнопочек" закончили подковерную выплату второго транша депутатских зарплат в конвертах. Все так же платят в трех ставках "пятнашка", "десятка", "пятерка". Особо вредным и несговорчивым докинули", – говорится в сообщении.

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Крюкова добавила, что со "слугами" по деньгам рассчитались в аккурат ко дню голосования по отмене моратория на землю.

"Предлагаю отходить от этих советских эвфемизмов – "зарплаты в конвертах" и придумать новый термин. В резинках, в эко-пакетах или гонорары по зеленому тарифу. Все же эпоха диджитализации как-никак", – отметила журналистка.

"Платят в трех ставках": "слуги народа" снова угодили в скандал с зарплатами в конвертах

Скриншот

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Персона
Светлана Крюкова
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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