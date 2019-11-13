"Платят в трех ставках": "слуги народа" снова угодили в скандал с зарплатами в конвертах

Народным депутатам от президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде снова якобы заплатили зарплаты в конвертах.

Об этом в своем Телеграм-канале рассказала журналистка Светлана Крюкова. Он отметила, что деньги выплачивали поэтапно, в течение двух последних недель.

"А тем временем кураторы "зеленых кнопочек" закончили подковерную выплату второго транша депутатских зарплат в конвертах. Все так же платят в трех ставках "пятнашка", "десятка", "пятерка". Особо вредным и несговорчивым докинули", – говорится в сообщении.

Крюкова добавила, что со "слугами" по деньгам рассчитались в аккурат ко дню голосования по отмене моратория на землю.

"Предлагаю отходить от этих советских эвфемизмов – "зарплаты в конвертах" и придумать новый термин. В резинках, в эко-пакетах или гонорары по зеленому тарифу. Все же эпоха диджитализации как-никак", – отметила журналистка.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее СМИ сообщили, что некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" получили зарплаты "в конвертах" общей суммой в 1,6 млн долларов, которые проходят без уплаты налога.

Вскоре в политсиле разгорелся скандал – заместителя главы фракции Николая Тищенко обвинили в том, что он "не донес" некоторым однопартийцам деньги.

Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким о зарплатах "в конвертах". Позже политик подтвердил переписку с пранкером "Джокером" о зарплатах "в конвертах".

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