Плата за 14 тысяч убитых украинцев: Порошенко назвал "ахиллесову пяту" Путина

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные санкции против России как страны-агрессора остаются единственным механизмом сдерживания Владимира Путина от дальнейшей эскалации.

Об этом он сказал в интервью европейскому изданию Euractiv.com, комментируя риск уступок западных государств в сторону России за счет украинских интересов. По его убеждению, продолжение этих санкций и укрепление проукраинской коалиции, которая была сформирована благодаря усилиям команды Порошенко, заставляют Путина платить высокую цену за тысячи погибших украинцев.

"Это и есть цель Путина. Именно так он хочет дестабилизировать единство Европейского Союза. Я горжусь тем, что моя команда во время моего президентского срока не позволяла Путину оставаться на двустороннем уровне. Я горжусь тем, что мы имеем прекрасное сотрудничество с Европейским Союзом.

Мы сохраняем санкции, и санкции на самом деле являются единственным механизмом держать Путина за столом переговоров, оказать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска из оккупированной территории Донбасса и Крыма", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что российское руководство не скрывает того, что санкции являются очень обременительными для Кремля.

"Есть абсолютно четкая демонстрация: после отставки российский премьер-министр Медведев сказал, что санкции ЕС, санкции проукраинской коалиции являются очень болезненными для России. Это цена, которую Россия платит за 14 тысяч убитых украинцев: более 3 тысяч украинских военных и 11 тысяч украинских гражданских", – напомнил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января Евросоюз расширил санкции против России за аннексию Крыма. Теперь под международные ограничения попали те, кто помогал проводить "выборы" на полуострове в сентябре 2019 года.

29 января США ввели новые санкции против России из-за незаконной аннексию украинского Крыма, добавив в перечень восемь фамилий, а также компании-оператора поездов на полуостров "Гранд Сервис Экспресс".

29 января Канада наложила санкции на граждан России за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму.

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