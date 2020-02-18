"Планы не будут воплощены": Волкер заявил о стратегических целях России в Украине

Стратегической целью России в Украине является появление услужливой власти, которая будет иметь пророссийский вектор.

Об этом заявил бывший Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью Европейской правде.

"Россия имеет стратегическую цель, которая еще не достигнута - ей нужно, чтобы в Киеве появилась власть, которая будет угодливой, услужливой для Москвы...Или чтобы Украина распалась. Но я считаю, что более желаемый для России вариант - это контроль", – сказал Волкер.

При этом он убежден, что российские планы в Украине не будут воплощены. Волкер подчеркнул, что страна стала сильнее, отметил рост украинской экономики и армии.

Курт Волкер eurointegration.com

"Я уверен в этом, потому что вижу, как изменилась Украина. Вы стали сильнее. У вас состоялись демократические выборы, мирная смена власти. Экономика растет, инфляция и кредитные проценты падают. Украинская армия стала несравненно сильнее, чем была шесть лет назад. Вы начали получать летальное оружие от США. У вас есть четкая международная поддержка. И самое главное - украинский народ сегодня имеет очень сильную и четкую национальную идентичность, а также стремление быть частью Европы", – добавил он.

Волкер уверен, что война в Украине остается сознательным, спланированным действием России, целью которого является давление на украинское правительство.

"И это действительно называется "война". Ее ведет Россия против Украины", – сказал Волкер.

Как писал OBOZREVATEL ранее, лидер политической партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с бывшим Специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.

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