Невероятное по своему трагизму, просто душераздирающее заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров. В своем интервью он, естественно, вспомнил Украину. Коварный и неконструктивный Запад там тоже присутствовал, как и миролюбивая Россия, но без нашей страны любое выступление грустной лошадки оставляет ощущение незавершенности.

Если коротко, там всего два пункта. Первый - все с мирным процессом на Донбассе очень плохо. Второй - во всем виновата Украина, ее президент и правительство. Честное слово, этого было бы достаточно. Потом можно заржать и ускакать в степь...

Про правительство, кстати, Лавров совершенно зря приплел. На Кабмине внутренняя политика, а МИД и вице-премьер Резников - это все внешнеполитическая группа президента. Впрочем, оценку Зеленскому Лавров тоже дал. Прямо, припечатал в формате приговора. Говорит, с президентом Зеленским мира на Донбассе и выполнения Минских соглашений не будет. То есть, дошло до Лаврова, что Зеленский их посылает очень далеко. Со всеми их пропитанными ядом "мирными инициативами". Которые в конечном итоге ведут к превращению Украины в колонию Мордора.

Посылает - и правильно делает. Как по мне, Зеленский должен где-нибудь в соцсети поставить лайк такому заявлению Грустной Лошадки. Лучшего признания просто быть не может. Если Лавров говорит, что президент Зеленский не хочет договариваться, значит их планы провалились.

Мне уже даже не с точки зрения политики, а с точки зрения психологии в историческом масштабе интересно - когда до Кремля дойдет простая истина. Ни при каком президенте Украины у них нет шансов лишить нас Сувернитета и Независимости. Порошенко был плохим? Ок, сместили. Зеленский не хочет уступать? Это нормально. А чего вы ждали? Любой украинский президент будет РФ неудобен. Один раз получилось марионетку Януковича поставить - все равно не помогло.

Это Украина, дорогие мои лошадки. Страна свободных людей. Не Россия. Не ваша колония. Мы постоянно выбираем президентов, которые вам не нравятся. И если ошибаемся - выгоняем пинками в Ростов досрочно. Когда уже до вас дойдет, что это не совпадение, а закономерность?

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