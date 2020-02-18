Планировали заранее: Доник раскрыл подробности вероломной атаки террористов Путина на Донбассе

Украинский волонтер Роман Доник высказал мнение о том, что террористы, которые утром 18 февраля развязали бои на Донбассе, заранее планировали попытку прорыва линии разграничения в Луганской области.

Об этом он рассказал в комментарии изданию "Гордон". Доник отметил, что самолеты наблюдателей ОБСЕ и украинская разведка должны были засечь передвижение техники боевиков, которые готовились к прорыву линии разграничения.

Он пояснил, что перестрелки идут уже дней 10 (до 200–300 мин), и террористы били постоянно.

"И тут, скорее, вопрос в позиции высшего руководства страны. Потому что такие вещи просто так не происходят. Внезапно это нельзя сделать. Изначально нужно было назначить управление, организовать логистику, стянуть отведенную ранее артиллерию, подвезти боеприпасы. 200 мин – это целый грузовик, заполненный ящиками. Их нужно было подвезти, разгрузить машину, занять позиции. То есть можно говорить о том, что все это планировалось заранее. И думаю, это еще не конец – противник может ударить в другом месте", – сказал Доник.

По его словам, боевикам будет сложно прорвать линию обороны ВСУ.

"Была также информация о потере опорного пункта. Но это не опорный пункт, а наблюдательный. Грубо говоря, это просто ни о чем. Группы противника пытались пройти и раньше. Единственный момент – довольно проблематично понять, где была штурмовая группа, а где диверсионно-разведывательная. На данный момент основная проблема в артиллерии. Потому что штурмовая группа противника пошла под прикрытием именно артиллерийского огня. Это не были минометы", – сказал он.

Доник отметил, что ему сложно понять стратегическую задумку того, что сейчас происходит – прорвать линию обороны, учитывая, что высоты по-прежнему наши и есть артиллерия, боевикам будет сложно.

"Там стоят две мощные наши бригады, с опытом и нормальным руководством. И работать противнику придется не по условному наблюдательному пункту, как они это сделали сейчас. Интересно, что самолеты ОБСЕ и разведка должны были увидеть передвижение техники боевиков. Ведь там сейчас лежит снег – и все видно", – подчеркнул Доник.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

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