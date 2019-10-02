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3 октября • обновлено в 02:06
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"Плана "Б" быть не может": Россия похвалила Зеленского и поставила жесткий ультиматум

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Россия позитивно оценила готовность власти Украины к реализации скандальной "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что "Минские соглашения – это база, на которой должно все выстраиваться" и "плана Б быть не может".

"Если уже быть конкретным, то "формула Штайнмайера" – это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом Минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН. Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов", - заявил дипломат.

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Также Лавров озвучил свое видение реализации пунктов о выборах на оккупированном Донбассе и предоставлении особого статуса: "Закон будет принят и вступит в силу на временной основе в день выборов, когда закроются участки, а на постоянной основе – когда ОБСЕ подтвердит в своем окончательном докладе, что выборы были честными и справедливыми. Это уже компромисс и уступка".

При этом глава МИД России заявил, что в переговорах с Украиной никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений не будет.

"Включая амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям. Это все остается неизменным, без этого ничего не получится", - заявил он.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
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