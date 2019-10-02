"Плана "Б" быть не может": Россия похвалила Зеленского и поставила жесткий ультиматум

Россия позитивно оценила готовность власти Украины к реализации скандальной "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что "Минские соглашения – это база, на которой должно все выстраиваться" и "плана Б быть не может".

"Если уже быть конкретным, то "формула Штайнмайера" – это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом Минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН. Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов", - заявил дипломат.

Также Лавров озвучил свое видение реализации пунктов о выборах на оккупированном Донбассе и предоставлении особого статуса: "Закон будет принят и вступит в силу на временной основе в день выборов, когда закроются участки, а на постоянной основе – когда ОБСЕ подтвердит в своем окончательном докладе, что выборы были честными и справедливыми. Это уже компромисс и уступка".

При этом глава МИД России заявил, что в переговорах с Украиной никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений не будет.

"Включая амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям. Это все остается неизменным, без этого ничего не получится", - заявил он.

💬 #С.В.Лавров: Плана "Б" быть не может. Минские соглашения – это база, на которой должно все выстраиваться. "Формула Штайнмайера" – это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом Минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН. 🔗 https://t.co/1hAukX2T8P #Украина pic.twitter.com/KStLDFiGAT — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 2, 2019

Путин и Зеленский

Как писал OBOZREVATEL:

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