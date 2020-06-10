План Зеленского по возврату в Россию: 12 тайных пунктов

1 июня 2020 года известный блогер Карл Волох сообщил о существовании тайного плана так называемого "урегулирования" ситуации на Донбассе между российскими и украинскими властями. По его словам, об этом стало известно от одного из представителей западной разведки.

С другой стороны, информация о существовании плана в течение нескольких месяцев просачивалась из источников, приближенных к высшему политическому руководству Украины.

Конструкция власти, сформированная из случайных людей, – плохой кувшин для хранения тайн.

Особенно, когда часть договоренностей бурно воплощается, становясь реальностью жизни 40-миллионной страны. О них говорят в новостях телеканалов и пишут в печатных медиа как об осознанной политике украинской власти, но без отягчающих деталей о силе, которая приводит в действие колесики сложных механизмов.

Не связанные между собой собеседники с властных Печерских холмов подтверждают факт существования договоренностей, как и то, что они содержат 12 пунктов.

План существовал в ограниченной форме уже в прошлом году, однако получил второе дыхание в марте 2020 года во время встречи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, который занимается в Кремле "украинским направлением". Якобы именно тогда были согласованы дополнительные пункты, выполнение которых должно было усилить "взаимное доверие" и "перспективы разрешения конфликта на востоке Украины".

После этой встречи украинская власть ограничилась сухим сообщением, что стороны договорились о шагах по обмену заложниками, разведению сил и введению Консультативного совета.

Но уже через несколько дней после этого журналисты узнали и обнародовали некоторые тайные пункты договоренностей, в частности, о согласии украинской власти легализовать представителей ОРДЛО в качестве субъектов Консультативного совета, а Россию в статусе гаранта-наблюдателя мирного урегулирования на уровне с Германией и Францией.

На сегодня, ссылаясь на информацию из источников, с большой долей вероятности можно утверждать, что с мартовскими дополнениями "12 пунктов для Украины" выглядят так.

1. Восстановление водоснабжения в оккупированный Крым материковой Украины

По данным источников, этот пункт был в старой версии договоренностей и остается в заново согласованной.

Два месяца назад глава фракции "Слуга народа" вдруг заявил, что пошел бы на восстановление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод войск на Донбассе. Кроме того, сразу после назначения премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым – это Украина.

После реакции общества они вынуждены были оправдываться за свои слова. Впрочем, для России обеспечение водой Крыма после засушливого сезона остается вопросом номер один.

Поэтому заявления премьер-министра и руководителя фракции СН выглядят как тестирование общественного мнения из расчета, чтобы рано или поздно приучить украинцев к этой идеи как необходимости.

Очевидно, российская переговорная сторона будет требовать от украинской власти выполнения этого пункта все настойчивее и в кратчайшие сроки.

2. Обмен заложниками

Один из пунктов договоренностей, наименее уязвимый для критики. Возвращение пленных – положительное событие, которое никто не решается подвергать сомнению.

Для России пленные – безупречная универсальная валюта, за которую можно покупать прощенную реакцию в стране, на территории которой РФ ведет войну. Это демонстрация доброй воли и одновременно выгодный гешефт.

Россия получает собственных агентов, которые занимались диверсионной деятельностью против Украины, но отдает гражданских лиц с Донбасса и Крыма.

В результате одного из обменов Москва получила печально известного Цемаха, который мог стать главным свидетелем причастности РФ к сбиванию малайзийского МН-17. Так же Россия получила убийцу полковника СБУ Хараберюша Юлию Прасолову и бывших "беркутов", которые расстреливали Майдан в 2014-м.

Таким образом, Россия "заметает следы" в международном процессе по сбитому самолету и агрессии против Украины, а также ослабляет правовые аргументы против себя.

Украинская власть взамен получает чувственные репортажи о пленных, которых в аэропортах встречает президент со свитой.

Конструкторы человеческих эмоций из ФСБ играют человеческими судьбами украинцев, подкупая украинскую власть и получая очень практичную выгоду.

3. Влияние Украины на выборы в США

В бильярде такой эффект называется "штаны", когда игрок одним ударом загоняет два шара в соседние лузы.

Очевидно, расчет российской стороны состоял в том, чтобы, подтолкнув Украину в американские выборы, с одной стороны, привнести хаос в американскую избирательную кампанию, сыграть против одного из кандидатов, с другой – настроить США против Украины как источника проблем внутренней американской политики.

Лишившись двухпартийной поддержки стратегического партнера, Украина рискует остаться один на один в противостоянии с Россией.

Судя по всему, для Банковой в качестве мотиватора россияне нарисовали возможность создать правовые основания для уголовного преследования пятого президента Петра Порошенко, сыграв на уязвимости Зеленского относительно своего предшественника.

Интересно, что записи разговоров Порошенко и Байдена были обнародованы депутатом Деркачем, о связи которого с Россией не писал только ленивый.

4. Отзыв судебных исков против РФ

Украина отказалась от судебных исков против "Газпрома" при урегулировании выплаты Россией около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Украина пошла на такой шаг, несмотря на действующее решение арбитража, по которому Россия и так выплатила бы эти средства, иначе существовал риск ареста ее активов по всему миру.

В украинском правительстве также заявили о том, что не будут подавать новых исков против России в других делах.

Тема слишком специальная для непрофессионального обсуждения, однако достаточно очевидна, чтобы понять – России помогли выбраться из угла финансовой ответственности за шантажистскую многолетнюю энергетическую политику против Украины.

В свою очередь Украина вышла из процесса, лишившись перспективы взыскать через арбитраж с России миллиардные суммы для бюджета.

Уступки перед Россией sportarena.com

5. Подписание нового контракта на транзит российского газа

Подписание контракта на транзит – пункт прошлогоднего пакета договоренностей. 31 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит российского газа, который предусматривает значительное падение объема транспортировки газа.

Гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС – в 2020 году 65 млрд куб. м, и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Контракт действует до 2025 года и нужен России для транспортировки газа в Европу до момента, пока не будет введен в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2".

6. Дела о моряках на Азове

Тоже пункт прошлогоднего пакета договоренностей. Решение вопроса захвата россиянами украинских кораблей и украинских моряков в акватории Черного моря в максимально выгодном для России варианте.

Как известно, в результате таранной атаки и обстрела в российский плен попали 24 моряка, 6 из которых были ранены. Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить три судна и всех членов экипажей. Невыполнение этого решения грозило введением новых санкций против России.

Однако украинская власть снова протянула "руку помощи" России. Вместо требования выполнить решение Международного трибунала ООН, поставив Кремль перед угрозой новых санкций, пошла на обмен захваченных украинских моряков на террористов. Собственно, именно тогда и был передан России Владимир Цемах.

7. Формула Штайнмайера, создание Консультативного совета

С самого начала прихода во властные кабинеты Зе-команда с непреодолимым упорством и вдохновением бралась помогать России воплотить свои интересы на оккупированном Донбассе.

1 октября 2019 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы подписали "формулу Штайнмайера".

Дипломат Константин Елисеев тогда сказал, что украинская власть "приняла российскую логику выполнения Минских договоренностей без выполнения безопасностного компонента".

По условиям "формулы", Украина соглашалась проводить выборы в ОРДЛО без разоружения боевиков, отвода российских войск и контроля над границей.

Это фактически означало потерю Донбасса для Украины. Однако реализации этого плана помешали массовые акции протеста.

Следующий план – создание Консультативного совета. Реализации этого пункта помешала утечка информации, в результате чего украинской власти пришлось оправдываться и притормозить процесс легализации боевиков из ОРДЛО и попыток дать возможность России представить себя в качестве миротворца в глазах мира.

Фактически, этот пункт договоренностей был остановлен из-за испуга по поводу негативной реакции западных стран, в том числе из-за волны возмущения в украинском обществе.

8. Разведение сил

В РФ изучили натальную карту Зе-команды и удачно пользуются. Идя на выборы, Зеленский заявлял, что война прекратится – "достаточно перестать стрелять".

Простой рецепт лучший для яичницы в головах избирателей. Однако теперь это "блюдо" уже Россия готовит для официального Киева.

Разведение на отдельных участках произошло, но количество погибших украинских солдат не уменьшается, наоборот – становится больше.

Что получила Россия? Элемент деморализации ВСУ, которые не только не освобождают украинскую землю, но и вынуждены отходить с занимаемых позиций. Нет ничего хуже для личного состава Вооруженных сил, чем сидеть в окопе и ждать очередной пули снайпера или мины.

Между тем наблюдатели ОБСЕ фиксируют, что российские военные занимают оставленные позиции на участке разведения сил у Петровского.

9. Языковой вопрос

Вечный вопрос российского шовинистского отношения к Украине, конечно же, в списке договоренностей, – утверждают источники. Украинская сторона обязана расширить круг использования русского языка.

"Фактически речь идет о ревизии языковой политики, которая проводилась в последние годы и была направлена на защиту украинского языка", – говорит собеседник.

Удивительно, но представители Зе-власти начали говорить о необходимости пересмотреть закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", как сказал спикер парламента Разумков, "с учетом позиций всех граждан Украины".

10. Нейтрализация и наказание "антипутинистов", устранение прозападного представительства во власти, лояльность к пророссийскому нарративу

Еще одно требование – нейтрализация представителей прозападного крыла и уголовные преследования бывшей постмайданной власти.

Москва откровенно недовольна, что в Киеве на Банковой не способны прижать к стенке бывшего президента Порошенко. Россия требует ареста "Кровавого пастора" Турчинова, – об этом написал блогер Волох.

Также установлен "блок" на любые назначения людей, связанных с Майданом и антироссийским противостоянием.

Блок поставлен на назначение Арсения Яценюка, – с точки зрения российской стороны это будет означать усиление прозападного курса Украины и создавать препятствия для реализации российской повестки дня.

Под этот пункт договоренностей уже попали даже недавно назначенные лица. В частности, с должности уволен Алексея Рябчин, который в 2013 году организовывал митинги "Донбасс – это Украина".

Руслан Рябошапка выступал против отмены закона об амнистии участников Революции Достоинства, – сегодня уже не генпрокурор. На его место пришла Ирина Венедиктова, которая как раз настаивает на восстановлении возможностей уголовного преследования майдановцев.

Не обошлось и без Авакова. Якобы Козак передавал Ермаку возмущение Кремля тем, что на должности министра МВД пребывает человек, который в 2014 году отдал команду штурмом освободить Харьковскую ОГА "от русской весны", а также создавал добробаты.

Под снятие Авакова мобилизована часть президентской фракции "Слуга народа".

Среди подписантов оказались депутат Шевченко, который ездил на российское телевидение и оправдывал российскую агрессию. Рассыпанная мозаика, которая при более близком взгляде не выглядит хаотичной.

Рассказывая о договоренностях относительно лояльности к пророссийским силам, собеседник приводит свежий пример – награждение экс-регионала Юрия Вилкула медалью "За содействие Вооруженным силам Украины".

Таким образом происходит обесценивание и десакрализация наград, которые получили защитники на передовой против российского оккупанта. Также напоминают о возвращении в эфиры телеканалов огромного количества бывших регионалов, которые с удовольствием порочат Революцию Достоинства.

Интересно, что публичная дискредитация Майдана происходит одновременно с уголовным преследованием людей, с именами которых напрямую связан Майдан. Татьяну Черновол, которая едва на погибла от рук бандитов во время Майдана и чей муж погиб на войне, защищая от россиян Украину, сегодня пытаются выпроводить за решетку. O tempora! O mores! – воскликнул бы Цицерон.

11. Отмена закона о люстрации

Как известно, закон о люстрации, принятый после Революции Достоинства, запретил занимать государственные должности соратникам Януковича.

В Верховной Раде периодически регистрируют соответствующие инициативы, но самая большая опасность отмены этого закона сегодня заходится в Конституционном Суде.

Российский интерес на поверхности: открытие шлюзов для наработанной годами агентуры, которая занимала должности до 2014 года, позволит вернуть кадры вроде Елены Бондаренко или Елены Лукаш. Это шанс на управленческую оккупацию Украины.

12. Восстановление поставки в Украину российской электроэнергии и восстановление авиасообщения с Россией

Возвращение России на энергетический рынок Украины – вопрос не столько экономической выгоды от получения сегмента на нашем рынке, сколько восстановления инструмента политического шантажа. Экспорт электроэнергии – пробная пуля для развертывания энергетической экспансии в Украину.

В Москве помнят золотое время нашей газовой зависимости, когда через краники на газопроводах можно было диктовать свою волю, рисовать мифические долги, организовывать масштабную межгосударственную коррупцию и опустошать государственный бюджет Украины.

Кроме стратегической цели, возвращение России на внутренний рынок электроэнергии Украины – это, по оценкам министра энергетики Богуславец, 5 млрд грн доходов для российской экономики и, соответственно, потерь для украинской.

Еще одно условие российской стороны – возобновлении авиасообщения, прекращенное Украиной с 25 октября 2015 года. Экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что такое решение Кабмина должно уменьшить риск российских провокаций в воздушном пространстве Украины.

В октябре 2019-го на легендарном пресс-марафоне продолжительностью около 14 часов президент Зеленский заявил, что украинские авиакомпании банкротятся, поэтому Украина заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией, но для этого "надо заканчивать войну".

Поскольку окончания войны не видно даже в подзорную трубу, увидим, какие аргументы приготовила РФ для Зе-власти, чтобы добиться результата. По крайней мере, абсолютное большинство из 12-ти пунктов уже реализовано или находится на стадии выполнения.

Прямое авиасообщение – возможность России динамично насыщать агентурную сеть в Украине, транспортировать хаос, включая носителей различных инфекций, вроде коронавируса.

В завершение. Нынешняя властная команда своей большой частью пришла в высокие кабинеты из шоу-бизнеса, где есть сцены, микрофоны, большие аудитории. Их не упрекнешь неготовностью говорить с людьми.

Однако высшие должностные лица – президент, его офис, депутаты парламента – буквально цепенеют, когда нужно назвать Россию агрессором. От них не услышишь откровенных оценок действий России как оккупанта и убийцы украинских граждан. Как государства, которое совершает преступление против Украины и против человечности.

Приведенные выше 12 пунктов дают вполне понятное объяснение, почему вдруг возникают заявления представителей действующей власти о необходимости подать воду в Крым, пересмотреть закон о языке, вести прямой диалог с уголовными преступниками из ОРДЛО или отменить закон о люстрации.

Мы думаем, что причина в неопытности, непрофессионализме или откровенной глупости. А это просто план. Который имеет все признаки сговора.