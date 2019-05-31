План Зеленского по Донбассу: в ЕС указали на недоработку

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём после переговоров с президентом Владимиром Зеленским указала, что в его предложениях по восстановлению мира на Донбассе должно быть больше конкретики.

Об этом она сообщила в разговоре с журналистами в пятницу, 31 мая, передает УНИАН. По ее словам, новая украинская власть "установила ряд приоритетов, но они, наверное, должны стать более конкретными".

Маргот заявила, что вопрос мира на Донбассе "занимает важное место в повестке дня, но куда это приведет, еще предстоит выяснить".

"Я думаю, что они должны получить шанс представить конкретные предложения", - сказала дипломат, добавив, что со стороны Зеленского прозвучало предложение о разработке плана поддержки людей, которые живут вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Встреча Зеленского с европейскими дипломатами president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский также встретился с главами МИД Германии и Франции. Стороны обсудили вопрос мира на Донбассе, после чего гости заявили, что встреча с президентом Украины "позволяет с оптимизмом смотреть в будущее".

Также Зеленский в тот же день встретился и обсудил проблемы Украины с сенатором США.

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