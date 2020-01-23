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23 января • обновлено в 19:53
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Максим Степанов
Максим Степанов
Глава Одесской ОГА Все статьи автора

План всемирного заговора не удался: меня таки разоблачили

1.6т

Разоблачили таки. А какой был план... Овладеть всемирной властью. Но перед тем — заручиться поддержкой Трампа!

Дело было за малым. Стать главой Одесской ОГА (конкурс на должность и 2,5 года работы, конечно же, прикрытие, ну вы поняли), чтобы арендовать в Одессе квартиру у члена мирового правительства Кукушкина. Официально наперечислял ему под видом аренды деньжат для Дональда и готово!

Ну а дальше вы знаете. Из-за моей отставки план всемирного заговора не удался. И Трампу засветил импичмент.

P.S: А можно, пожалуйста, фото автора и заказчика? Собираю лица долб@&бов.

План всемирного заговора не удался: меня таки разоблачили

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Автор
Максим Степанов Максим Степанов
Место
Украина Одесса
Источник
Источник: Facebook Максима Степанова
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