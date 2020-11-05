План Украины в ТКГ по Донбассу: названы пять основных пунктов

Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе озвучила свой план действий по разрешению военного конфликта на Донбассе.

Как сообщает в Facebook пресс-центр ТКГ, в "План действий по Донбассу" вошли пять главных пунктов. Главным пунктом назван вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года.

"Отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства", – отмечено в сообщении.

Также в ТКГ намерены восстановить контроль над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ. При этом должно быть увеличено количество представителей миссии СММ ОБСЕ – в четыре раза (на 1500 человек).

"Только при выполнении этих условий – подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ)", – пояснили в ТКГ.

Отмечено, что такой план представлен ​​посредникам (ОБСЕ) и российской делегации. Кроме того, реализация комплекса этих мероприятий, нуждается в одобрении президентом и парламентом Украины.

Следующее заседание ТКГ пройдет 10 ноября.

"К этому времени, ОБСЕ должно сформировать собственную позицию и, возможно, внести, свои предложения к дальнейшему рассмотрению "Плана действий", – пояснили в украинской делегации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы.