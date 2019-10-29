План Сайдика: Бессмертный забил тревогу из-за нового сценария для Донбасса

План, который реализовывается в Украине касательно Донбасса, очень похож на план Сайдика, который никогда не поддерживала украинская сторона.

Заключается план в легализации псевдореспублик "Л/ДНР". Об этом заявил экс-представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный, передает Еспресо.TV.

"У меня такое ощущение, что идет выполнение плана Сайдика, который был представлен еще в 2018 году. Этот план никогда не принимался украинской стороной. То, что предлагается сейчас, очень близко к тому, что было в этом плане. Этот документ неприемлем, поэтому что он, по сути, признает так называемые квазиобразования, их руководителей, так называемую переименованную полицию оккупантов", – заявил он.

По словам Бессмертного, в таком случае может быть признано, что на Донбассе воюют не российские войска, а вооруженные образования, которые впоследствии могут стать органами власти.

"То, что мы до сих пор не сказали, что это линия фронта, а с той стороны находятся российские войска, мы тем самым ослабляет свою позицию относительно национального и международного права", – подчеркнул Бессмертный.

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