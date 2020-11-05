План по Донбассу предусматривает самороспуск "Л/ДНР", – Резников

План Украины по достижению мира на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей предусматривает самороспуск террористических "ЛНР" и "ДНР".

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам ВОТ Алексей Резников. Детали он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Прежде всего политик отметил, что в переговорах по поводу разрешения ситуации на Донбассе с 2014 года принимают участие представители боевиков, а их подписи стоят под Минскими договоренностями.

"Без указания должностей, но ни для кого не секрет, что это были люди, которые называли себя руководителями каких квазиобразований. И, конечно же, в нашем плане действий мы ставим в качестве условия самороспуск этих формирований", – подчеркнул Резников.

Напомним, что 5 ноября председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании плана по достижению мира на Донбассе. По его словам, в нем есть ряд требований, в частности, демилитаризация оккупированных районов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе озвучила свой план действий по решению военного конфликта на Донбассе. Главным пунктом назван вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года.