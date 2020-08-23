Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе поступило в Раду, – Разумков

В Верховную Раду поступило письмо председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, в котором он просит уточнить, соответствует ли постановление парламента о проведении местных выборов Минским соглашениям.

Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на председателя Верховной Рады Дмитрий Разумкова. Он рассказал об этом во время брифинга в воскресенье, 23 августа.

"Касательно обращения Леонида Макаровича: оно действительно поступило в Верховную Раду, если я не ошибаюсь, в пятницу Руслан Стефанчук направил его в комитеты, комитеты будет рассматривать эти вопросы", – сказал Разумков.

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