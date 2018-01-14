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"Письма Порошенко" ФСБ: сын президента тонко высмеял авторов фейка

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Авторы так называемых "писем Петра Порошенко ФСБ" допустили серьезную оплошность, указав неверную дату свадьбы сына президента Украины.

Об этом сын президента Алексей Порошенко написал в Facebook в посте, адресованном своей супруге.

"Сегодня был повод еще раз вспомнить приятные моменты в жизни. Как все началось, когда впервые увидел свою будущую жену на лекции "Strategy, Structure and Incentives", во время обучения на программе MBA в INSEAD в 2011 году. И все незабываемые эмоции и чувства к вам: первое свидание, предложение жениться и, собственно, сама свадьба. Юлия Порошенко, очень жалею, что не встретил тебя хотя бы на 4 года раньше, потому что каждый день с тобой - это счастье", - написал Порошенко-младший.

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Фрагмент т.н. "писем Порошенко"

Как сообщал "Обозреватель", в письмах, которые президент Украины Петр Порошенко якобы писал ФСБ, упоминалось, что Порошенко якобы летал в Санкт-Петербург к родителям супруги своего старшего сына. Однако известно, что Алексей Порошенко женился в 2013 году, а "письма" датированы 2007 годом.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объект
ФСБ
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