"Письма Порошенко" ФСБ: появилось жесткое обращение к украинцам

ФСБ России распространяет фейки по отработанной схеме, но в Украине все равно верят и обсуждают дезинформацию.

Об этом на своей странице в Facebook, комментируя заявление грузинского телеканала "Рустави-2" о якобы письмах президента Украины Петра Порошенко ФСБ, написал советник президента Юрий Бирюков.

"А уже писали о том, что вброс на грузинском канале "Рустави-2" - провокация Банковой? Серьезно, уже да? Или еще нет? Понимаете, уже 100500 раз говорили, и вот опять. И я сейчас не про вброс от грузинской журналистки, которая по странному стечению обстоятельств в базе Миротворца, которая принимала участие в освещении незаконного прорыва границы беглым осужденным грузинским преступником", - отметил Бирюков.

По его словам, речь даже не о скандальном телеканале, который ассоциируют с экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили.

"А про странную такую прослойку наших с вами соотечественников, которые любят это есть. Мне реально интересно - это так прикольно есть это с рук ФСБ? ФСБшники же потому и совершают ошибки раз за разом - они не напрягаются. У них отточенная и шаблонная схема, которая позволяет делать это и скармливать. Можно не напрягаться", - подчеркнул советник президента.

Он уточнил, что ФСБ действует всегда одинаково.

"Можно копипастить на разные документы подпись. Можно не проверять дату свадьбы сына. Можно ставить карту Украины без Крыма. Можно брать российский предвыборный плакат и менять часть слов на украинский язык. Зачем напрягаться? Есть беглый осужденный грузинский преступник, который работает их агентом влияния. Есть куча наших СМИ, которые кормятся за деньги беглых украинских преступников. Есть куча нардепов, которые кормятся за деньги беглых украинских преступников", - добавил Юрий Бирюков.

Кроме того, он подчеркнул, что также в Украине много людей, которые всегда "рефлекторно реагируют на: Партию регионов, Липецкую фабрику и завод "Богдан".

"Все, три из трех, мегакомбо, любая обезьянка рефлекторно начнет танцевать под аплодисменты из-за "поребрика". P.S. А нет, три из четырех, один "банан" забыли. В тексте документа не указан панамский офшор, недоработка!" - резюмировал советник Порошенко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее был составлен топ-5 безумных фейков России об Украине.