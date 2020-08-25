Пискун назвал причину увольнения с должности советника Венедиктовой

Дарья Дурова Политика 19:03, 25.08.2020 Обновлено: 19:38, 25.08.2020

Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун подтвердил свою отставку с должности внештатного советника генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

В комментарии телеканалу "112-Украина" 25 августа Пискун уточнил, что написал заявление по собственному желанию. Венедиктова уже подписала документ.

Экс-советник Венедиктовой заявил, что такое решение связано не с его личными отношениями с генеральным прокурором, а с мнением сотрудников, "которые там работают и работали даже в большей степени".

"Соросовский клан давил на Венедиктову из-за моего назначения", – сказал Пискун.

Он добавил, что его увольнение связано также с судебными исками о пересчете пенсий более 3,5 тыс. работников прокуратуры.

"Это была наша главная проблема, а также восстановление на работе тех людей, которых генпрокурор Рябошапка незаконно уволил с должности... Насколько я понял, ничего такого за этот период мы не успели сделать, чтобы оно в корне изменило ситуацию – людям справки не перечисляются, на работу люди не возобновляются, кроме прокурора Киева, возможно, еще 2-3 человек. Я так понял, что мое пребывание там на посту советника, я просто понял, что мне лучше быть в стороне, чем внутри этой системы", – сказал Пискун.

Как передает Telegram-канал "Политика Страны", эту же причину отставки чиновник назвал в закрытой группе в социальной сети.

Комментарий Пискуна в Facebook.
Политика Страны
Скриншот поста Telegram-канала "Политика Страны"

Напомним, Пискун занимал должность генпрокурора трижды – с июля 2002 года по октябрь 2003, с декабря 2004 года по октябрь 2005 года и с апреля по май 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Пискун стал советником нынешней главы Офиса генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой 27 июля. Пискун был назначен вне штата на общественных началах.

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