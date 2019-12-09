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9 декабря • обновлено в 22:24
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Писал от руки: в сеть попала речь Зеленского на переговорах с Путиным

5.5т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский писал от руки речь для переговоров в "нормандском формате".

Фотография текста была опубликована в российском телеграм-канале "Пул №3".

На снимках видно, что помимо напечатанного текста Зеленский что-то дописывал от руки. Пропагандисты обратили на это внимание, заявив, что он якобы делал пометки на языке агрессора.

Текст речи Зеленского

Текст речи Зеленского

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Однако на самом деле Зеленский писал на украинском. Если присмотреться, то можно разглядеть слова "підтримка", "угода" и другие.

Текст речи Зеленского

Текст речи Зеленского

Зеленский на "нормандском саммите"

Зеленский на "нормандском саммите"

ОП

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский публично не пожал руку Путину на встрече в Париже. Однако Кремль настаивает на обратном.

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Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Эммануэль Макрон Ангела Меркель Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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