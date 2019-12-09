Президент Украины Владимир Зеленский писал от руки речь для переговоров в "нормандском формате".

Фотография текста была опубликована в российском телеграм-канале "Пул №3".

На снимках видно, что помимо напечатанного текста Зеленский что-то дописывал от руки. Пропагандисты обратили на это внимание, заявив, что он якобы делал пометки на языке агрессора.

Текст речи Зеленского

Однако на самом деле Зеленский писал на украинском. Если присмотреться, то можно разглядеть слова "підтримка", "угода" и другие.

Текст речи Зеленского

Зеленский на "нормандском саммите" ОП

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский публично не пожал руку Путину на встрече в Париже. Однако Кремль настаивает на обратном.

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