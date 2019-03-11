Пирожки с мясом и энергетики: названы "слабости" Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко является "страшным трудоголиком", не курит, но при этом равнодушен к спорту.

Как говорится в статье "Украинской правды", в питании Петр Алексеевич не привередлив.

"Еду ему готовят повара Государственного управления делами. По правилам безопасности, на месте ее проверяют в лаборатории санэпидемстанции ГУД, чтобы избежать отравления. Обычно ему подают простую пищу: солянку, борщ, котлеты с гречкой. Из-за сахарного диабета Порошенко совсем не ест сладкого, но иногда любит перекусить пирожками с мясом, не менее опасными для диабетиков", — говорится в статье.

Отмечается, что вредных привычек у Порошенко немного. Он может позволить себе бокал белого сухого вина, или немного виски со льдом или бокал пива. Водку президент не любит, но употребляет энергетики Red Bull без сахара, чтобы бороться с усталостью.

В еде президент не привередлив Пресс-служба президента Украины

Водку президент не любит Пресс-служба президента Украины

По данным окружения президента, в ходе избирательной кампании он спит всего несколько часов в сутки — обычно, рабочий день Порошенко начинается в 10:30-11:00 и заканчивается ориентировочно в полночь или в час ночи.

"Раньше "первый" любил засиживаться до трех ночи, но здесь никто не выдерживал с таким графиком. Ничего другого не оставалось, как упрашивать его, что рабочий день нужно заканчивать в тот же календарный день, когда он и начинается", — объяснил изменения в графике президента один из руководителей АП.

Во время подготовки к выборам распорядок Порошенко немного сместился: теперь он приезжает в АП на 9:30, а если запланирован выезд в регионы, то вылет обычно планируют в 10:30 утра.

Вылет обычно планируют в 10:30 утра Пресс-служба президента Украины

После ознакомления со СМИ и документами на подпись, Порошенко собирает совещание, где слушает о ситуации в зоне АТО, данные разведки, а также о внутренней ситуации по регионам, проблемы на местах и риски.

"Далее график Порошенко довольно плавающий, но раз в день он обязательно собирает у себя членов избирательного штаба и проводит встречу ситуативной комнаты", — говорится в статье.

Сообщается, что в отношениях со своей командой Порошенко требователен и строг, а в повседневной жизни импульсивный — его легко вывести из себя.

Свободное время Порошенко проводит в Facebook или переписывается в WhatsApp со своим окружением.

Порошенко любит проводить время в сети Пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко признался, сколько зарабатывает на самом деле и куда тратит зарплату.

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