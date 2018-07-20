"Пипл схавает": блогер рассказал об активной подготовке Зеленского к выборам

В Кривом Роге началась подготовка к президентской кампании известного украинского актера, ведущего и руководителя студии "95 квартал" Владимира Зеленского.

"В Кривом Роге, который для Зеленского и компании родной, уже готовятся к старту кампании, структуры и сетку возьмут у "Укропа", который себя исчерпал. И там у партии Зеленского процентов больше, чем у любой другой со старту. Местные же, узнаваемость стопроцентная, антирейтинга почти нет, откуда", - сообщил блогер Юрий Гудыменко на странице в Facebook.

По его словам, организовывать все будет волонтер, куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, более известный в узких кругах как "Тайсон", ныне член политсовета партии "Укроп".

"Вот он, слева на фотографии, в очках, с другими уважаемыми людьми – "Хирургом" и Вилкулом. Ранее депутат от Партии регионов. Хороший человек, опытный. Хозяйственник", - отметил блогер и опубликовал фото.

Также Гудыменко рассказал, что о Зеленском снимают документальный фильм, который покажут на "1+1".

"Он там пять лет подряд волонтерит, значит, на нуле, помогает всем направо и налево, гладит бойцов по пузику и вообще. Слуга народу, отец солдатам. А то, что в хронике за пять лет Зеленский с одной и той же прической будет и в одних и тех же шмотках, так он консерватор просто, деньги все на армию потратил, другой одежды не купил, а волосы попросил не отрастать и те послушались. Пипл схавает. Особенно после седьмого-восьмого показа подряд", - предположил он.

Кроме того, по мнению блогера, партия "Слуга народа" во главе с Зеленским пройдет в парламент.

"Процентов 8 берет как с куста, возможно и больше. Получите ваши новые лица, распишитесь. В президентской гонке Коломойский ставит на Юлю, с ней договорено, но в парламент он проводит своих. Контролируемых. Ручных. И много", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным соцопросов, Зеленского на выборах президента Украины готовы поддержать 7-8% избирателей.