Пионтковский назвал Ермака "агентом Кремля" и рассекретил псевдоним

Российский политолог Андрей Пионтковский назвал главу Офиса президента Украины Андрея Ермака "агентом Кремля".

Об этом он заявил в эфире ток-шоу The Week, комментируя ситуацию со "сливом" записей переговоров вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Источник в случае и с премьер-министром (Гончаруком. – Ред.), и с господином Ермаком – российским агентом по псевдониму "Козырь", и с "пленками Деркача"… Эти записи хранятся в Офисе президента. Там они были при Порошенко, и так оказались у Зеленского", – выразил убеждение политолог.

Пионтковский считает, что Ермак – "агент Кремля"

При этом, по мнению россиянина, к обнародованию записей беседы между Байденом и Порошенко причастен именно глава ОП.

"Ермак, работающий стопроцентно на Москву, использовал вот эту личную ненависть Зеленского к Порошенко, и сделал президента соавтором провокации, направленной на ослабление поддержки Украины ее главным стратегическим партнером", – подчеркнул Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019-го российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что на тот момент помощник украинского президента Андрей Ермак, который был участником дела об импичменте президента США Дональда Трампа, лично настаивал на том, что Украина якобы развязала войну.