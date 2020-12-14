Пионтковский: Ермак – агент Москвы, который реализует российский план

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвал главу Офиса президента Украины Андрея Ермака агентом Москвы, который в течение последнего года реализует Московский план.

По его словам в интервью "Апостроф", первый "акт предательства" Ермак совершил в июле 2019 года, когда подписал со своим куратором Владиславом Сурковым протокол, где Украина брала на себя односторонние обязательства реализации так называемой формулы Штайнмайера.

"И вот он все время проводит такие вещи. Украина подписывает и берет на себя какие-то российские прихоти, а потом ее, как школьника, ставят в угол – почему она их до сих пор не выполнила", – сказал Пионтковский.

Он считает, что последнее время в Украине сложился "коллективный Маннергейм" – это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр реинтеграции Алексей Резников и секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Они ставят вопрос абсолютно правильно, так же как его ставит западное сообщество. Все разговоры о каком-то политичном урегулирования бессмысленны, пока не будет выполнено базовое требование Минских соглашений. Вывод российских войск и военнослужащих с территории Украины. Вот когда это будет выполнено, будем разговаривать на любые другие темы", – отметил политолог.

Пионтковский говорит, что в этом и должна состоять успешная стратегия Украины. При это сейчас в украинском руководстве якобы борются две линии.

"Линия Ермака на реализацию российских прихотей по распространению ОРДЛО на всю Украину или, как я называю это, присоединение Украины к ОРДЛО. И твердая линия на сопротивление российской агрессии. Вот в последние буквально недели мне кажется, что вторая патриотическая линия, к счастью, берет верх", – отметил публицист.

Он заявил, что Ермак придерживается "первой линии" и активно ее защищает, поскольку является "агентом российской власти".

"Я считаю, что он осознанный агент российской власти. Более того, у меня есть эксклюзивные сведения из Москвы, касающиеся и подробностей его вербовки и связей. Все его действия направлены на то, чтобы односторонне что-то подписать. Вершиной его творчества было подписание соглашения о консультативном совете ОРДЛО и Украины в марте. Это было сорвано гражданским обществом", – сказал Пионтковский.

Российский политолог добавил, что глава Офиса президента имеет давние связи по бизнесу с Россией. По его словам, Ермак был завербован сразу же после победы Владимира Зеленского на выборах, когда он оказался так близко к окружению президента.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак лично сообщил в Беларусь о том, что Служба безопасности Украины готовит спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов.