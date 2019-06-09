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"Пинчук нам помог": Шефир рассказал о неожиданном решении Зеленского по Донбассу

1.1тЧитать материал на украинском

Второй президент Украины Леонид Кучма и олигарх Виктор Пинчук приезжали в Администрацию главы государства Владимира Зеленского для того, чтобы обсудить Минский процесс.

Об этом заявил первый советник действующего президента Сергей Шефир, передает theБабель. По его словам, Пинчук помогал им убедить Кучму вернуться за стол переговоров.

"Потому что мы хотели уговорить Леонида Даниловича участвовать в Минском процессе, и он нам помог в этом, и все. И слава Богу, Леонид Данилович согласился, потому что мы считаем, что есть шансы. А он сказал, что когда возвращался и смотрел в глаза некоторым людям, видел отсутствие желания решить вопрос", – отметил советник президента.

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Владимир Зеленский и Виктор Пинчук

Владимир Зеленский и Виктор Пинчук

По словам Шефира, Кучма перед тем, как согласиться поставил Зеленскому вопрос: "Вы будете? Я у вас в глазах это буду видеть?" Получив утвердительный ответ, он принял предложение Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийЛеонид КучмаВиктор Пинчук
Место
Украина
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Smith Lera
Smith Lera
Буде що? Допоможе зняти санкції, щоб зятьок труби до московії міг продавати, як це робив за часів янука. Все ніяк на нажреться, все час про душу подумати, а він все бабло гребе і нн вдавить.
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