Олигарх и американцы: стало известно, кто оплатил поездку "слуг" в Давос

Народные депутаты Украины от "Слуги народа" и "Голоса" летали на Всемирный экономический форум за счет фонда олигарха Виктора Пинчука и международных организаций.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в делегации. По его словам, часть нардепов поехала за свой счет, некоторые же получили гранты от донорских структур.

"Одни за свой счет полностью, другим перелет и проживание оплачивали организаторы украинского дома в Давосе. Организаторы – UVCA (Украинская ассоциация венчурного капитала), фонд Пинчука, Western NIS и Horizon Capital", – подчеркнул собеседник.

При этом жили избранники в разных отелях, где средняя стоимость номера в сутки порядка 600 долларов. "В среднем все живут в 1-1,5 часах от Давоса. За счет государства точно никто не ездил", – уверяет источник.

Украинская делегация летит в Давос

Стоит отметить, фонд Western NIS полностью финансируется из США, как и инвестиционный фонд Horizon Capital. UVCA – объединение целого ряда организаций. "Фонд Пинчука" является организацией украинского олигарха Виктора Пинчука.

Ранее эту информацию частично подтвердил и глава фракции СН Давид Арахамия. Он заявил, что проплатили поездку "ведущие международные компании, инвестиционные фонды, которые разработали этот Ukrainian housе". В делегацию входят народные депутаты, члены правительства и высшие чины из Офиса президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2019 году Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 22 января. Главной темой встречи была: "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

Зеленский в Давосе сделал громкое заявление о Донбассе, сообщив, что Украина готова завершить войну буквально сегодня.

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