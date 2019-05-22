Пил Hennessy и ездил на квадроцикле: ГБР открыло дело против Сытника за элитный отдых

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Оно касается незадекларированного отдыха чиновника на одной из охотничьих баз в Ривненской области, сообщают "Украинские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Также проверяется информация о получении Сытником неправомерной выгоды, которая пошла на оплату его отдыха.

Артем Сытник LB.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не первый год Сытник со своей семьей отдыхает в уютном охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области.

За период с 2017 по 2019 года Сытник отдохнул в угодье пять раз. За каждый уикенд было заплачено в среднем около 100 тыс. гривен.

За счет друга директора НАБУ на стол подавали колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь – коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

В последний отдых гости разбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, средняя цена за одну единицу такой техники – $8,5 тысячи.

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