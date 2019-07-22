Пикантное знамение сработало: экс-министр пролетел по "мажоритарке" на Одесщине

Глава облсовета Одесщины Анатолий Урбанский победил на выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №143, а экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко уступил конкурентам по округу №134.

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома, опубликованные на сайте по результатам обработки 100% бюллетеней.

Так, Урбанский, по предварительным результатам, получил 56,95% голосов избирателей. На втором месте по округу №143 оказался кандидат от партии "Слуга народа" Виктор Куртев (28,27%), на третьем – выдвиженец от ВО "Батьківщина" Алла Стоянова (6,56%).

Анатолий Урбанский bessarabiainform.com

Скриншот

В округе №134 победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Олег Колев (34,75%). Самовыдвиженец, бывший министр Евгений Червоненко – на втором месте(16,85%). На третьем месте – народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко", самовыдвиженец Геннадий Чекита (8,52%).

Евгений Червоненко не прошел в Раду

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время агитационного концерта Червоненко в Одессе неизвестные скинули с дрона на сцену огромный фаллоимитатор. В сети это назвали плохим знаком для экс-министра.

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