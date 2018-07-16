"Пид***сты е**ные": Ляшко обматерил контрабандистов

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выругался матом по поводу контрабандистов, которые вывозят из Украины лес-кругляк.

"Здесь Ляшко раздает чертей компрадорам. Bидео очень жесткое и эмоциональное, но справедливое. Детям до 18 лет, чувствительным людям и еврооптимистам - не смотреть (в последних - угроза болезненного падения с высоты собственных иллюзий)", - подписал один из членов команды РПЛ Андрей Лозовой под видео в Facebook.

Он добавил, что после принятия моратория на вывоз леса-кругляка из Украины, в Европе "делали все возможное" для его отмены, потому что предприятия потеряли большие деньги.

Так, Ляшко во время разговора пообещал "дать" контрабандистам и позвонить премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

"Он должен подписать под этим планом. Я Гройсману позвоню сегодня, дам ответы. Ты тоже чтобы там был. Надо их заставить. Когда мы им пишем письма, они нам отписки дают, пид**сты е***ные, бл**ь. Я им дам отписки. Миллионы тонн контрадабанды везут… Я им дам, п**арасам", – выругался Ляшко.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля британская неправительственная организация Earthsight обнародовала доклад о незаконном экспорте леса-кругляка в страны Евросоюза. Ляшко в ответ заявил, что нужно ввести бессрочный мораторий.