Процес створення самостійної церкви, який ще кілька місяців тому здавався нездійсненним навіть відчайдушним оптимістам, формально завершиться наступного дня, коли патріарх у соборі святого Георгія Переможця вручить томос першому предстоятелю автокефальної української церкви митрополиту Епіфанію.

Учасники Об’єднавчого собору вітають новообраного главу Православної церкви України митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Київ, 15 грудня 2018 року

Зрозуміло, що це лише документальне завершення процесу. Насправді все тільки починається. Російська православна церква і політичне керівництво Росії будуть і далі намагатися зробити все можливе, щоб перешкодити визнанню ПЦУ світовим православ’ям. Витрачатимуться мільйони доларів, будуть діяти пропагандистські і дипломатичні апарати церкви і держави. До спроб перешкодити становленню української церкви будуть залучати ієрархів і прихожан Російської православної церкви в Україні – їх змусять відвідувати православних ієрархів світу і доводити, що "єдиною канонічною церквою" України є не українська, а російська церква. Але процес будівництва нової церкви це вже не зупинить, я б навіть сказав – прискорить. Тому що паралельно з процесом цього будівництва буде відбуватися процес розкладання і деградації чужої церкви на українській землі, пише Віталій Портніков для "Радіо свобода".

Звичайно, процес визнання автокефалії Православної церкви України не буде швидким – це зовсім не те ж саме, що визнати незалежність держави. Але за кілька десятиліть ми просто забудемо про сумніви і проблеми, мало хто навіть згадає, що колись в Україні була не українська, а російська церква. І мало хто зможе відповісти на питання – а чому власне так було, чому процес визнання нової церкви був таким непростим. Тому що це абсолютно природно – своя країна і своя церква, тим більше в такій великій країні.

На передньому плані президент України Петро Порошенко (ліворуч) і представник Вселенського патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл під час зустрічі з делегацією Вселенського патріархату, Київ, 27 липня 2018 року

Поява Православної церкви України вже сьогодні докорінно змінила розклад сил у православному світі. Вона нагадала про можливості Вселенського патріархату, вона продемонструвала, що насправді означає лікувати розкол і що таке – провокування розколу серед вірян. Вона назавжди позбавила Московського патріарха необґрунтованих претензій на провідну роль у православному світі. І це – ще до підписання томосу!

Новости Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ

Сам процес визнання іншими православними церквами нової сестри-церкви буде не менш вражаючим. Самі спроби зупинити визнання цієї церкви будуть щоденними сеансами самовикриття і ганьби, демонстрацією того, хто думає про Бога і людей, а хто – про політику і Путіна. Так що не варто сумніватися в історичній значущості процесу становлення нової церкви – і для нас, і для тих, хто буде намагатися йому перешкодити.