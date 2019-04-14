"Підманула, підвела!" Порошенко спел Зеленскому прямо со сцены. Видео

Действующий лидер Украины Петр Порошенко во время выступления на НСК "Олимпийский" спел своему главному оппоненту, кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

Песня "Підманула, підвела!" зазвучала из уст гаранта из-за того, что Зеленский не явлился на дебаты.

"Я прийшов, тебе нема!... Короткая импровизация, которая посвящена Владимиру Зеленскому", – заявил Порошенко со сцены и принялся петь украинскую народную песню, призывая публику ему подпевать.

Петр Порошенко и Kozak System Кадр из видео

"Ти казала у неділю підем разом на дебати, я прийшов – тебе нема, підманула, підвела", – так звучали слова композиции, которую похватил лидер группы Kozak System, стоящий рядом.

Отметим, что на сцене также присутствовали члены семьи Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

Также Зеленский признался, что отныне не уважает Порошенко из-за того, что он и его сторонники регулярно позволяют себе оскорбительные высказывания и другую "грязь" в его сторону. Об этом Зеленский сказал после словесной перепалки в прямом эфире украинского телеканала.

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