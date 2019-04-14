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"Підманула, підвела!" Порошенко спел Зеленскому прямо со сцены. Видео

3.3тЧитать материал на украинском

Действующий лидер Украины Петр Порошенко во время выступления на НСК "Олимпийский" спел своему главному оппоненту, кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

Песня "Підманула, підвела!" зазвучала из уст гаранта из-за того, что Зеленский не явлился на дебаты.

"Я прийшов, тебе нема!... Короткая импровизация, которая посвящена Владимиру Зеленскому", – заявил Порошенко со сцены и принялся петь украинскую народную песню, призывая публику ему подпевать.

Петр Порошенко и Kozak System

Петр Порошенко и Kozak System

Кадр из видео

"Ти казала у неділю підем разом на дебати, я прийшов – тебе нема, підманула, підвела", – так звучали слова композиции, которую похватил лидер группы Kozak System, стоящий рядом.

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Отметим, что на сцене также присутствовали члены семьи Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

Также Зеленский признался, что отныне не уважает Порошенко из-за того, что он и его сторонники регулярно позволяют себе оскорбительные высказывания и другую "грязь" в его сторону. Об этом Зеленский сказал после словесной перепалки в прямом эфире украинского телеканала.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Тег
дебаты
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
вао Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Livesey David
Livesey David
Аахахахах, хахлы, какие же долbоёбы!!!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ай да Главсвын! Спасибо рагулям-свыноебам за веселый вечер! СУГС!
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2
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Макарский Александр, фашиствующие ботики, что не понравилось и заломило животики? Ах вы бедные твари!
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