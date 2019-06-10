"Пиарщик" Гройсмана переметнулся к Смешко: всплыла скандальная связь

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко, который был постоянным представителем Кабинета министров в парламенте, присоединился к партии Игоря Смешко "Сила и честь", благодаря владельцу "Индустриальной группы", донецкому миллиардеру Виталию Гайдуку.

В 2006 году Денисенко работал главным редактором еженедельника "Комментарии", который принадлежал в то время Гайдуку. Сейчас же миллиардер, как сообщал Telegram-канал Shadow Anonymous, является спонсором партии Смешко.

Поэтому, вероятно, Денисенко является человеком Гайдука и прошел в список партии "Сила и честь" по его квоте.

Вадим Денисенко УНН

Как сообщал OBOZREVATEL:

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