"Пиарщик" Гройсмана переметнулся к Смешко: всплыла скандальная связь

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко, который был постоянным представителем Кабинета министров в парламенте, присоединился к партии Игоря Смешко "Сила и честь", благодаря владельцу "Индустриальной группы", донецкому миллиардеру Виталию Гайдуку.
В 2006 году Денисенко работал главным редактором еженедельника "Комментарии", который принадлежал в то время Гайдуку. Сейчас же миллиардер, как сообщал Telegram-канал Shadow Anonymous, является спонсором партии Смешко.
Поэтому, вероятно, Денисенко является человеком Гайдука и прошел в список партии "Сила и честь" по его квоте.
Вадим Денисенко
УНН
Как сообщал OBOZREVATEL:
После выдвижения Смешко на выборы президента Украины всплыла информация о громких скандалах, в которых он замешан.
К примеру, стало известно, что он держит на банковских счетах $121,8 тыс., €112,9 тыс., 9,3 тыс. грн, а также $270 тыс. наличными. Кроме того, у Смешко имеется орден Дружбы народов (Российская Федерация).
Экс-глава СБУ Николай Маломуж рассказал, что в свое время Смешко был назначен на должность главы СБУ как креатура Виктора Медведчука накануне президентских выборов 2004 года.
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