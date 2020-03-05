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5 марта • обновлено в 17:46
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Владимир Иванов
Владимир Иванов
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Требуем Зеленского в обсервацию: как нужно наказать за пиар на коронавирусе

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По всему миру эпидемия коронавируса. Президент Франции Эммануэль Макрон перестал жать руки. В Иране местные жители предпочитают касаться друг друга внутренними сторонами стоп прямо в обуви.

В Украине же можно спокойно обниматься и посещать массовые собрания. Именно такой пример сегодня показал всем украинцам президент Владимир Зеленский в Новых Санжарах.

Обратите внимание на видео – десятки людей на площадке. Глава государства подходит к каждому, здоровается за руку и общается. Обнимается сначала с экс-министром здравоохранения Зоряной Скалецкой, а затем с парнем-именником, который находился в обсервации.

С одной стороны – в этом нет ничего плохо. Демонстрация поддержки и человеческий диалог с теми, кто две недели пробыл в обсервации. Попытка показать, что они такие же люди, украинцы. И весь хайп вокруг их персон лишь просто хайп.

С другой – это еще одно подтверждение того, что высшее руководство страны плюет на общемировые и украинские запреты.

В один момент власть декларирует принципы защиты от эпидемии, буквально через 5 минут глава государства идет и нарушает их. И это в разгар эпидемии, когда по всему миру уже заболели более 90 тысяч человек. И есть первый подтвержденный случай в Украине.

При этом в Европе и за океаном к таким элементарным мерам относятся с полной ответственностью. К примеру, как пишет ВВС, Глава службы здравоохранения США Джером Адамс предложил на время вспышки вируса в знак приветствия соприкасаться локтями - и тут же продемонстрировал это, поздоровавшись локтями с сенатором Ричардом Блюменталем и губернатором Коннектикута Недом Ламонтом.

Исполнительный директор МВФ и президент Всемирного банка на пресс-конференции в Вашингтоне

Исполнительный директор МВФ и президент Всемирного банка на пресс-конференции в Вашингтоне

Во вторник президент Танзании Джон Магуфули встречался с лидером оппозиции – и также предпочел "пожать ноги", хотя в стране и не зафиксировано ни одного случая заражения. Вслед за президентом, федерация футбола Танзании запретила игрокам жать руки перед началом матча.

Требуем Зеленского в обсервацию: как нужно наказать за пиар на коронавирусе

В нашей же стране к этому относятся более чем формально. Теперь киевляне имеют полное право окружить Офис президента и отправить Владимира Зеленского на обсервацию прямо там, на две недели.

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Автор
Владимир Иванов Владимир Иванов
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
Место
Украина
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