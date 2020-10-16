Ранее власти организовывали "благодетелей" на помощь армии и вынужденным переселенцам.

Так, государственных финансов не хватало никогда!

Сегодня в Украине свирепствует эпидемия COVID-19. Катастрофически не хватает:

тест-систем;

средств инивидуальной защиты медиков;

больничных коек, оборудованных кислородными системами;

аппаратов ИВЛ ...

В это же время, государственные средства раскладываются в карманы коррупционеров на проектах "Большого крадивництва"!!!

А Зеленский вместе со слугами народа мобилизует "меценатов" для "пиар-опроса". С единственной целью - СПАСТИ СВОЙ РЕЙТИНГ и рейтинг партии Слуга народа на местных выборах !!!!

Сотни миллионов гривен будут потрачены для подогрева "теплой ванны" Владимира Зеленского !!!!

ЦИНИЗМ !!!

Мародерства !!!

КОРРУПЦИЯ !!!

Хочу знать фамилии этих "благодетелей", ПОИМЕННО !!!