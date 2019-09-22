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22 сентября • обновлено в 11:22
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Петр Порошенко рассказал о кампании фейковых новостей против него

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Я не имел никакого влияния на работу правоохранительных органов и судов во время своего президентства. Но расследование дела бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, с которым меня связывали в СМИ, о хищении в "Укроборонпроме" не завершено до сих пор. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в программе "Рандеву" на 5 канале.

"Давайте завершим с этим, я действительно не влияю и действительно считаю, что имели все возможности кого-то привлечь к ответственности. Но я твердо сейчас подчеркиваю, что это была кампания фейковых новостей, посвященная исключительно выборам, которая имела актуальность только до выборов", – сказал Петр Порошенко.

Петр Порошенко рассказал о кампании фейковых новостей против него

Он особо подчеркнул, что пытался построить систему правоохранительных и судебных органов независимых от президента. "Президент не имеет возможности влиять, чтобы остановить расследование, но он также не имеет права и возможности давать указания – того посадить, того нет. Я твердо подчеркиваю, что все условия для того, чтобы любой, кто причастен к хищению в армии, имел все возможности свидетельствовать прокурорам, и был привлечен к ответственности", - добавил Петр Порошенко.

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Он отметил, что после завершения президентских выборов "уже нет никакого интереса к этому". "Оно абсолютно никак не мониторится (в СМИ – ред.). И более того, когда мы сейчас выходим на подобную позицию, то утверждение о том, что кто-то зарабатывает на войне – сейчас этого уже нет. Сейчас разговор о том, что война была только потому, что кто-то на ней зарабатывает, тогда вопрос, а кто сейчас зарабатывает, если война не прекращается?", – заметил пятый президент Украины.

Отвечая на вопрос кому это могло быть выгодно, Петр Порошенко сказал: "Больше принцип кому это выгодно корреспондируется только одной стране – России. И для одной цели – сбить Порошенко. Эти фейковые лживые новости, которые таким образом интерпретировались. Я не комментирую или были факты. Но факты причастности Порошенко к этому – это точный фейк. Я это утверждаю абсолютно".

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Пятый президент Украины также отметил, что когда дела о хищениях в защитники попали в поле зрения Национального антикоррупционного бюро и военной прокуратуры, его проинформировали. "И моя твердая позиция была, и это может подтвердить любой, расследуйте – вы не имеете никаких ограничений, и если что-то найдете, привлекайте к ответственности", – подчеркнул он.

"Более того, когда это стало уже публичным – это было в начале 2019 года, перед избирательной кампанией, моя реакция была такой же. Если Вы считаете, что Гладковский может влиять на ход расследования, я Гладковского сразу освободил", – также отметил он.

Петр Порошенко подчеркнул, что никоим образом не влиял на проведение расследования этого дела.

"Тот, кто расследовал должен уже сейчас сказать, было тогда любое воздействие со стороны президента или по его поручению на ход расследования. И я убежден вы услышите ответ: "нет, не было". Никто никаким расследованиям не препятствовал", – сказал он.

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"В доказательство этого, прошло почти пять месяцев после президентских выборов. Пять месяцев – это более чем достаточно, если Петр Алексеевич Порошенко кому-то препятствовал, пожалуйста, покажите и немедленно всех в тюрьму", – добавил он.

Петр Порошенко заметил: "Оказывается, что за пять месяцев никаких позиций, не только предъявлено обвинение, не было доказано, кроме уклонения от уплаты налогов, о чем говорил мне кажется Луценко, и где люди были привлечены к ответственности".

Он также обратил внимание, что после начала расследования и обнародования соответствующей информации было полностью прекращено снабжение комплектующих к украинской бронетехники из России, и на сегодняшний день остановлено производство.

"И на сегодняшний день, эта техника с российскими комплектующими в войска не поступает", – также отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире программы "Рандеву" пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что проведение необоснованных обысков и допросов в рамках досудебных уголовных производств следователями ГБР толкают правоохранительную систему на ложный путь, которым шел режим экс-президента Украины Виктора Януковича, когда применял политические преследования против своих оппонентов.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Как заявил Сэм Кисин, в ФБР по его представлению открыто уголовное дело против Порошенко по разворовыванию 200 млн американской помощи в Украине! П.Лазаренко за 20 млн просидел в США 7 лет! Кроме того, украинская прокуратура ждёт отмены "недоторканности" Поросенко, и начнёт выполнять поручение Зеленского.
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70rus xxx
70rus xxx
Kuksov Micha, Сэм только сейчас об этом узнал?
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