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9 февраля • обновлено в 03:01
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Петр Порошенко поздравил с днем рождения журналиста и политзаключенного Романа Сущенко

2.5т
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Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook поздравил украинского журналиста, политзаключенного Кремля Романа Сущенко с днем рождения.

Сегодня празднует день рождения украинский журналист и политзаключенный Роман Сущенко.

Роман и его жена Анжела для всех украинцев и для меня лично стали примером настоящего мужества. Его сильный дух не сломался в кремлевских застенках. Письма, которые Роман писал мне из плена, вдохновляли на борьбу за Украину и за каждого ее гражданина.

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Настоящее счастье, что пятьдесят первый день рождения Роман Сущенко встречает дома. Радуюсь, что это произошло в том числе и благодаря усилиям нашей команды.

Желаю вам, Роман, крепкого здоровья и счастливой жизни. Спасибо, что в вашем сердце была и есть Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вынес на рассмотрение Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС ряд важных вопросов.

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Jmurko Andrey
Jmurko Andrey
Петруха видимо по утрам себе в водку ещё и порошок добавляет. Колбасит не по детски этого у.ё.бка
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
пока ты гнида не пришел к власти ,не было не полит не неполит заключенных
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Жопоголовый поздравил жопоголового! Это смысл статьи?
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