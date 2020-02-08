Петр Порошенко поздравил с днем рождения журналиста и политзаключенного Романа Сущенко

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook поздравил украинского журналиста, политзаключенного Кремля Романа Сущенко с днем рождения.

Сегодня празднует день рождения украинский журналист и политзаключенный Роман Сущенко.

Роман и его жена Анжела для всех украинцев и для меня лично стали примером настоящего мужества. Его сильный дух не сломался в кремлевских застенках. Письма, которые Роман писал мне из плена, вдохновляли на борьбу за Украину и за каждого ее гражданина.

Настоящее счастье, что пятьдесят первый день рождения Роман Сущенко встречает дома. Радуюсь, что это произошло в том числе и благодаря усилиям нашей команды.

Желаю вам, Роман, крепкого здоровья и счастливой жизни. Спасибо, что в вашем сердце была и есть Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вынес на рассмотрение Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС ряд важных вопросов.

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